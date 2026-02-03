UNIQLO mang áo ấm gửi tặng người dân tại Quảng Trị

(VTC News) -

Thấu hiểu thực tế cơ sở vật chất của điểm trường, UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng đã phối hợp triển khai dự án nâng cấp điểm trường Cồn Roàng. Nguồn kinh phí của dự án được trích từ doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Xuân/Hè 2025.

Không chỉ hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, UNIQLO còn mang triết lý LifeWear đến gần hơn với đời sống người dân thông qua sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear”. Đây là lần đầu tiên sáng kiến này được triển khai tại miền Trung.

Theo đó, 5.000 sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH đã được trao gửi tận tay người dân, các thầy cô giáo và học sinh tại hai xã Thượng Trạch và xã Phong Nha, giúp việc sinh hoạt và giảng dạy hằng ngày thêm thuận tiện giữa cái lạnh khắc nghiệt.

Hoạt động này là bước tiếp nối ý nghĩa sau hành trình tại Tuyên Quang vào tháng 11/2025, hoàn thành cam kết trao tặng 10.000 sản phẩm HEATTECH đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025. Ngoài ra, 1.100 chiếc áo khoác chần bông PUFFTECH cũng được gửi tặng các em nhỏ tại xã Thượng Trạch, xã Phong Nha như một món quà thiết thực, ý nghĩa trước thềm năm mới.