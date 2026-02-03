Trường Đại học FPT mở cổng đăng ký học bổng tìm kiếm nhân tài kỷ nguyên số

(VTC News) -

Cổng đăng ký tại địa chỉ website https://daihoc.fpt.edu.vn/dang-ky-hoc-bong/. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/5/2026. Quỹ học bổng có giá trị hơn 200 tỷ đồng với 1.030 suất học bổng không chỉ hỗ trợ học phí mà đầu tư toàn diện cho thế hệ nhân lực công nghệ, khởi nghiệp và toàn cầu.

Điểm đáng chú ý của chương trình là bên cạnh hình thức ứng tuyển trực tiếp, học sinh còn có thể được đề cử bởi giáo viên, nhà trường hoặc phụ huynh thông qua hệ thống đăng ký chính thức của Trường Đại học FPT.

Cách tiếp cận này nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận học bổng cho những học sinh có tiềm năng nhưng chưa chủ động thể hiện bản thân, đồng thời tăng tính kết nối giữa nhà trường – phụ huynh - học sinh trong hành trình định hướng tương lai.

Chương trình học bổng năm 2026 của Trường Đại học FPT hướng tới học sinh có năng lực nổi trội và tiềm năng phát triển dài hạn.

Chương trình “Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam – Học bổng Nguyễn Văn Đạo” năm 2026 của Trường Đại học FPT gồm 6 nhóm học bổng, hướng tới nhiều nhóm năng lực khác nhau, bao gồm: Tinh hoa Mở lối, Tinh hoa Công nghệ, Chiến binh Công nghệ, Tài năng Khởi nghiệp, Nhà Lãnh đạo Trẻ, Bản lĩnh Thế hệ.

Chương trình hướng tới các học sinh lớp 12 có năng lực nổi trội và tiềm năng phát triển dài hạn, không giới hạn trong một khuôn mẫu duy nhất. Đối tượng tham gia bao gồm học sinh có thành tích học thuật xuất sắc, năng lực công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp, tố chất lãnh đạo, cũng như những học sinh có bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Việc xét tuyển được thực hiện theo hướng đánh giá toàn diện, kết hợp giữa điểm số, thành tích, hồ sơ năng lực, dự án cá nhân, video giới thiệu và phỏng vấn chọn lọc.

Khác với các chương trình học bổng truyền thống chỉ tập trung hỗ trợ tài chính, Học bổng Nguyễn Văn Đạo được thiết kế như một chương trình đầu tư toàn diện cho con người.

Tham gia chương trình, học sinh không chỉ được tài trợ từ 50% đến 100% học phí toàn khóa, mà còn được tiếp cận những đặc quyền phát triển hiếm có, bao gồm: nguồn lực đầu tư để triển khai dự án học thuật – công nghệ – khởi nghiệp bằng nguồn vốn thực, cố vấn trực tiếp bởi các lãnh đạo và chuyên gia cấp cao, tham gia hệ sinh thái công nghệ – trí tuệ nhân tạo, các dự án nghiên cứu – phát triển (R&D), phòng Lab công nghệ cao, cùng cơ hội trải nghiệm học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế của Tập đoàn FPT và mạng lưới đối tác toàn cầu.

Thông qua chương trình, Trường Đại học FPT hướng tới việc hình thành một thế hệ nhân lực trẻ có khả năng làm chủ công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, đảm nhận vai trò lãnh đạo và cạnh tranh trong môi trường toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên số.