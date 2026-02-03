Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

(VTC News) -

Xuất hiện tại Giọng hát Việt nhí 2021, Tiểu Bình được khán giả chú ý nhờ chất giọng trong sáng, cảm xúc và phong thái biểu diễn tự nhiên trên sân khấu. Thời điểm đó, Tiểu Bình còn gây ấn tượng khi là thí sinh cao nhất cuộc thi với chiều cao 1m73 khi chỉ mới 13 tuổi.

Sau cuộc thi, dù không hoạt động rầm rộ, nữ ca sĩ trẻ vẫn nhận được quan tâm của khán giả. Ít ai biết, cô từng trải qua giai đoạn nhiều biến động khi gia đình gặp biến cố, ba mẹ không còn sống chung khiến kinh tế khó khăn. Đó là lý do khiến Tiểu Bình buộc phải tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật.

Tiểu Bình là thí sinh cao nhất tại "Giọng hát Việt" năm 2021.

Trong quãng thời gian này, thay vì rời xa âm nhạc, Tiểu Bình lựa chọn tập trung cho việc học và âm thầm rèn luyện khả năng sáng tác. Dù chưa chính thức ra mắt sản phẩm cá nhân, nữ ca sĩ trẻ bắt đầu viết nhạc dựa trên những trải nghiệm thật của bản thân, từ tâm trạng tuổi mới lớn đến những thay đổi trong đời sống gia đình.

Ở tuổi 18, Tiểu Bình sở hữu chiều cao 1m75, ngoại hình được nhận xét khá cân đối. Khi cuộc sống dần ổn định hơn, Tiểu Bình mới thực sự có đủ điều kiện, tinh thần và thời gian để bước vào dự án âm nhạc nghiêm túc.

5 năm kể từ Giọng hát Việt nhí 2021, Tiểu Bình trở lại với MV Hương Tết quê nhà do nhạc sĩ Lăng Lập sáng tác. Đây không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự tái xuất của giọng ca sinh năm 2007 mà còn là cột mốc cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của cô bé 13 tuổi ngày nào.

Tiểu Bình ở tuổi 18.

Sự hợp tác giữa Tiểu Bình và nhạc sĩ Lăng Lập được xem là một cơ duyên đặc biệt trong hành trình trở lại lần này. Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, thông qua sự giới thiệu của những người làm nghề, nhạc sĩ Lăng Lập đã chú ý đến Tiểu Bình bởi nét hồn nhiên, trong trẻo cùng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình và áp lực mưu sinh của mẹ, việc hợp tác ban đầu chưa thể triển khai ngay.

Nhạc sĩ Lăng Lập cũng cho biết ca khúc được viết riêng dựa trên độ tuổi, chất giọng và hình ảnh của Tiểu Bình.

MV "Hương Tết quê nhà" - Tiểu Bình.

Với dự án lần này, Tiểu Bình hy vọng không chỉ đánh dấu sự trở lại sau thời gian gián đoạn mà còn mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ trẻ bày tỏ mong muốn khẳng định dấu ấn cá nhân bằng những ca khúc phù hợp với tuổi trẻ và trải nghiệm sống của chính mình.