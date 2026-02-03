Country Hide khai trương cửa hàng ở Huế - khẳng định vị thế đồ da thật, bền vững

(VTC News) -

Sự kiện không chỉ mang đến không gian mua sắm hiện đại, đậm chất thủ công mà còn khẳng định cam kết của Country Hide trong việc đưa các sản phẩm đồ da chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng miền Trung.

Country Hide – thương hiệu đồ da theo đuổi giá trị bền vững

Được biết đến là thương hiệu đồ da tập trung vào chất liệu da thật, thiết kế tối giản và tính ứng dụng cao, Country Hide theo đuổi triết lý phát triển bền vững, đề cao giá trị sử dụng lâu dài hơn là xu hướng ngắn hạn. Mỗi sản phẩm của Country Hide đều được chọn lọc kỹ lưỡng từ chất liệu đến quy trình hoàn thiện, nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng bền bỉ, tinh tế theo thời gian.

Trải qua quá trình phát triển, Country Hide từng bước xây dựng vị thế riêng trong phân khúc đồ da trung – cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự chỉn chu, thanh lịch và đề cao chất lượng.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng - từ phụ kiện đồ da đến vali cao cấp

Tại cửa hàng Country Hide Huế, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy hệ sinh thái sản phẩm đồ da đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Từ ví da, thắt lưng, túi xách, balo da, phụ kiện da cao cấp cho đến các dòng vali chất lượng cao, Country Hide mang đến giải pháp trọn vẹn cho phong cách sống hiện đại, thường xuyên di chuyển.

Sự kết hợp giữa phụ kiện đồ da và vali cao cấp trong cùng một không gian bán lẻ giúp Country Hide tạo nên trải nghiệm mua sắm liền mạch, tiện lợi, đồng thời thể hiện định hướng phát triển toàn diện của thương hiệu trong ngành phụ kiện – hành lý.

Ra mắt bộ sưu tập đồ da mới - kết tinh giữa thẩm mỹ tối giản và chất lượng vượt trội

Nhân dịp khai trương, Country Hide chính thức ra mắt bộ sưu tập đồ da mới, nổi bật với thiết kế tinh giản, màu sắc trung tính và chú trọng vào trải nghiệm sử dụng thực tế. Các sản phẩm trong bộ sưu tập được cải tiến về kết cấu, độ hoàn thiện và tính tiện dụng, phù hợp với nhịp sống năng động nhưng vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của thương hiệu.

Bộ sưu tập mới được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích đồ da chất lượng, đề cao sự bền bỉ và tính thẩm mỹ lâu dài.

“Cơn mưa” ưu đãi mừng khai trương cửa hàng Country Hide Huế

Song song với hoạt động ra mắt cửa hàng mới, Country Hide triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trong thời gian khai trương. Nhiều sản phẩm đồ da và vali cao cấp giảm sâu đến 70%, cùng các chương trình quà tặng và chính sách mua sắm hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng tại Huế.

Với không gian mua sắm hiện đại cùng hệ sinh thái sản phẩm đồ da và vali cao cấp, Country Hide Huế hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho khách hàng yêu thích phong cách tinh tế và bền vững. Đến ngay gian hàng Country Hide tại tầng trệt, TTTM Aeon Mall Huế để trải nghiệm bộ sưu tập mới và tận hưởng các ưu đãi đặc biệt nhân dịp khai trương.