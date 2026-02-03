Thứ tự ăn uống và 3 nguyên tắc vàng giúp giữ dáng ngày Tết

(VTC News) -

Dịp Tết Nguyên đán với nhiều buổi tiệc và mâm cỗ giàu thịt cá, bánh kẹo dễ khiến cơ thể nạp thừa năng lượng và tăng cân nhanh.

Các chuyên gia y học cổ truyền và dinh dưỡng cho rằng, tuân thủ “thứ tự ăn uống” hợp lý là chìa khóa giúp bạn thoải mái thưởng thức món ngon ngày Tết mà vẫn kiểm soát cân nặng và giữ sức khỏe.

Mâm cỗ ngày Tết nhiều món hấp dẫn dễ khiến cơ thể nạp thừa năng lượng nếu không ăn uống hợp lý. (Ảnh: Shutterstock)

Ăn rau – thịt cá - cơm

Theo Sohu, rau củ giàu nước và chất xơ nhưng rất ít calo. Bạn nên ăn rau trước giúp dạ dày nhanh no và giảm cảm giác thèm ăn. Nhờ đó, lượng cơm, thịt và các món nhiều năng lượng nạp vào sau sẽ giảm tự nhiên.

Việc duy trì thứ tự ăn uống khoa học này không chỉ giúp kiểm soát đường huyết, giảm tiết insulin mà còn hạn chế tích trữ mỡ thừa, hỗ trợ giữ dáng và sức khỏe lâu dài.

Ăn rau trước bữa chính giúp tạo cảm giác no, hạn chế nạp quá nhiều tinh bột và chất béo (Ảnh: Shutterstock)

3 nguyên tắc giúp giữ dáng ngày Tết

Kiểm soát khẩu phần và chia nhỏ bữa ăn

Bạn không nên nhịn ăn để dồn vào bữa chính; hãy chia khẩu phần thành nhiều bữa nhỏ. Việc ăn vừa đủ no và cân đối đạm, tinh bột, chất béo cùng vitamin - khoáng chất để kiểm soát cân nặng, giữ cơ thể khỏe mạnh.

Ưu tiên món luộc/hấp và tự chế biến

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị ưu tiên các món luộc, hấp, hầm, nấu canh và salad; hạn chế món chiên, xào, kho nhiều dầu mỡ cùng các thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối như dưa muối, lạp xưởng, giò chả để kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe. Việc tự chuẩn bị các món ăn tươi, ít gia vị được cho là giúp duy trì chế độ ăn lành mạnh lâu dài.

Vận động nhẹ nhàng, uống đủ nước

Theo khuyến nghị sức khỏe, cần tránh ngồi một chỗ quá lâu, tăng cường vận động nhẹ như đi bộ, dọn dẹp nhà cửa để tiêu hao năng lượng; đồng thời uống đủ nước và hạn chế đồ uống có đường, bia rượu nhằm kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe.