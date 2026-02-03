Lãi suất tiết kiệm đầu tháng 2/2026 của ngân hàng nào cao nhất?

(VTC News) -

Ở kỳ hạn 12 tháng, có mức lãi suất tốt nhất là ngân hàng MBV và PGBank với 7,2%/năm. Tiếp đến là các ngân hàng Techcombank (6,95%), Bắc Á Bank (6,85%/năm), OCB, VIKKIBank (6,6%/năm), ABBank (6,5%/năm), LPBank (6,3%/năm)...

Ở kỳ hạn 9 tháng, ngân hàng PGBank hiện có mức lãi suất tốt nhất với 7,1%/năm, tiếp sau là Techcombank (6,85%/năm), Bắc Á Bank (6,8%/năm), MBV, VIKKI Bank, ABBank (6,5%/năm)...

Ở kỳ hạn 6 tháng, PGBank hiện vẫn là ngân hàng có mức lãi suất tốt nhất với 7,1%/năm, tiếp sau là Techcombank (6,8%/năm), Bắc Á Bank (6,8%/năm), MBV, VIKKI Bank, ABBank (6,5%/năm)...

Ở kỳ hạn 1 tháng, 4,75%/năm là mức lãi suất tốt nhất đang được nhiều ngân hàng áp dụng như: BVBank, BAOVIETBANK, OCB, PGBank, PVCombank, SAIGONBank, TPBank, VCBEO, VIB, VPBank. Tiếp sau là các ngân hàng: MBV, Nam A Bank (4,6%/năm), NCB (4,5%/năm)...

Lãi suất huy động đầu tháng 2/2026 của ngân hàng nào tốt nhất? (Ảnh minh họa).

Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy đầu tháng 2/2026 không có sự biến động so với cùng kỳ tháng 1/2026.

Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng trở lên, lãi suất là 5,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất đang được Vietcombank áp dụng.

Cùng mức điều chỉnh, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của BIDV kỳ hạn 6 và 9 tháng niêm yết ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,2%/năm và kỳ hạn 24 tháng ở mức 5,3%/năm.

Tại VietinBank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho các kỳ hạn 6, 9 tháng niêm yết ở mức 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 5,3%/năm.

Theo các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm tăng ngoài yếu tố mùa vụ hàng năm cũng phản ánh xu hướng nội tại của nền kinh tế. Nhu cầu tín dụng được dự báo ở mức rất cao do xu hướng tăng tốc đầu tư, khiến các ngân hàng lớn cũng cạnh tranh huy động từ sớm. Bên cạnh đó, kỳ vọng lạm phát và xu hướng nắm giữ tài sản như bất động sản, vàng... góp phần khiến lãi suất tăng trên diện rộng.

Dự đoán về lãi suất thời gian tới, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, lãi suất thời gian tới nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng nhẹ, có kiểm soát và mang tính phân hóa. Tuy nhiên, lãi suất khó có khả năng tăng đột biến trên diện rộng, mà sẽ điều chỉnh theo từng phân khúc, từng kỳ hạn và theo chất lượng của từng tổ chức tín dụng.

Ông Huy cũng đưa ra lời khuyên, đối với người dân, việc lựa chọn nơi gửi tiền không nên chỉ dựa trên con số lãi suất niêm yết mà cần xem xét uy tín, năng lực tài chính và mức độ tuân thủ quy định của tổ chức nhận tiền gửi. Đối với doanh nghiệp, yếu tố an toàn đối tác tài chính càng trở nên quan trọng, bởi trong quản trị tài chính, lợi tức chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với sự an toàn và bền vững của nguồn vốn.