Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất đầu tháng 12?

(VTC News) -

Ờ kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng GPPank và VIKKI Bank có mức lãi suất tốt nhất là 6,6%/năm, tiếp đến là các ngân hàng: Bac A Bank (6,55%/năm), VIB (6,5%/năm), NCB (6,3%/năm), PVComBank (6,1%/năm), Sacombank, MBV (6%/năm)...

Ở kỳ hạn 6 tháng, VIKKI Bank, Bac A Bank, PGBank là 3 ngân hàng có mức lãi suất tốt là 6,5%/năm. Tiếp đến là VCNEO, NCB (6,2%/năm), VPBank (6%/năm), Techcombank (5,85%/năm), PVCombank (5,8%/năm)...

Ở kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất tốt nhất là 4,75%/năm thuộc về các ngân hàng VPBank, VCBNEO, PGBank, PVCombank. Tiếp theo là các ngân hàng: VIKKI Bank (4,7%/năm), Sacombank (4,6%/năm), NCB, OCB (4,5%/năm)...

Đầu tháng 12, nhiều ngân hàng có động thái tăng lãi suất.

Thị trường tiền gửi đang chứng kiến một đợt điều chỉnh lãi suất mạnh nhất nhiều tháng qua. Chỉ tính riêng tháng 11, đã có 21 ngân hàng thương mại tăng lãi suất, trong đó có nhà băng điều chỉnh 2 - 3 lần trong cùng một tháng và không ghi nhận bất kỳ ngân hàng nào giảm lãi suất.

Bước sang tháng 12, xu hướng tăng lãi suất tiếp tục lan rộng. Khảo sát đến thời điểm hiện tại, có tới hơn 10 ngân hàng nâng lãi suất tiền gửi. Một số ngân hàng khác thậm chí nâng lãi suất tới 4 lần kể từ đầu tháng đến nay. Diễn biến này đưa mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng lên mức xấp xỉ 7%/năm cho kỳ hạn 6 - 7 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

Ví dụ, Ngân hàng Phương Đông (OCB) ngày 9/12 điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm với mức điều chỉnh 0,4% - 0,9% so với tháng trước, tùy kỳ hạn. Tại nhà băng này, khoản tiền gửi từ 500 triệu trở lên gửi kỳ hạn 2-5 tháng được hưởng lãi suất 4,75% một năm. Cùng với số tiền này, khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng hưởng lãi suất 5,9%, còn kỳ hạn 12 tháng lãi suất lên 6,2% một năm.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ngày 5/12 cũng nâng lãi suất từ 0,3% đến 0,5% với nhiều kỳ hạn cho khách hàng gửi tiết kiệm online. Theo đó, lãi suất 3 tháng đến dưới 6 tháng lên kịch trần 4,75%, lãi suất áp dụng cho 12 tháng lên 5,8%.

Từ đầu tháng này, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng áp dụng lãi suất 4,75% cho các khoản tiền gửi từ 92 đến 183 ngày với khoản tiền gửi trực tuyến, từ 100 triệu đồng trở lên.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) áp dụng biểu lãi suất mới từ 8/12, nâng từ 0,3% đến 0,8% ở các kỳ hạn. Trong đó, lãi suất khoản tiền gửi 5 tháng trực tuyến được nâng lên 4,75%. Khoản tiền gửi 12 tháng được nâng lên 6,2% một năm.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, nguyên nhân chính khiến lãi suất huy động tăng nhanh là nền kinh tế tăng trưởng nhanh kéo theo nhu cầu tín dụng cao, buộc các ngân hàng phải nâng lãi suất để hút thêm nguồn vốn.