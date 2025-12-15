Dấu ấn đáng nhớ của Honda Racing Vietnam mùa giải 2025

(VTC News) -

Từ ARRC, MSBK đến TTC, mỗi chặng đua là một thử thách, mỗi vòng bánh lăn là một bước tiến trong hành trình đưa đua xe thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế. Cùng các tay đua điểm lại dấu ấn đáng nhớ của Honda Racing Vietnam trong mùa giải 2025.

ARRC 2025 - đấu trường nhiều thử thách

Chinh chiến tại Giải đua xe Môtô châu Á (ARRC) 2025, Honda Racing Vietnam với bộ ba tay đua Cao Việt Nam, Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Tôn Anh Phú đã để lại nhiều dấu ấn. 6 chặng đua trên 4 quốc gia là bài kiểm tra khắc nghiệt cả về kỹ thuật lẫn tinh thần thi đấu.

Ngay từ chặng mở màn tại Thái Lan, Cao Việt Nam đã mang về vị trí trong top 3, khởi đầu mùa giải đầy khí thế. Nhưng ARRC luôn là sân chơi khốc liệt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đội đua mạnh trong khu vực. Mỗi chặng tiếp theo là một thử thách lớn hơn, khi các đối thủ không ngừng nâng cấp “chiến mã” và chiến thuật thi đấu.

Dù không thể duy trì vị trí trên bục podium ở những chặng sau, tinh thần thi đấu của tay đua Việt Nam không hề bị lung lay. Ba tay đua của Honda Racing Vietnam vẫn quyết tâm thi đấu, cố gắng cải thiện thành tích qua từng chặng đấu.

Kết thúc mùa giải ARRC 2025, Honda Racing Vietnam xếp thứ 8/18 đội tham dự. Trong đó, Cao Việt Nam đạt 54 điểm, xếp thứ 12/43. Nguyễn Hữu Trí giành 26 điểm, xếp thứ 17 và Nguyễn Tôn Anh Phú đạt 8 điểm xếp thứ 32.

Cao Việt Nam giành top 3 ngay trận mở màn.

MSBK 2025 - mùa giải bứt phá và đậm dấu ấn

Tiếp tục hành trình chinh phục đấu trường Malaysia Superbike Championship - giải đua môtô hàng đầu tại Malaysia, Honda Racing Vietnam bước vào mùa giải 2025 với thử thách mới khi lần đầu tiên chinh chiến ở hạng mục MSBK600.

Ngay trong lần "chào sân" ở thể thức khốc liệt này, đội đua Honda Racing Vietnam đã tạo nên mùa giải khởi sắc, để lại dấu ấn rõ nét với hàng loạt màn trình diễn ấn tượng. Cao Việt Nam thi đấu ổn định, đầy bản lĩnh và có đến 3 lần bước lên bục podium trong tổng 4 chặng, qua đó kết thúc mùa giải MSBK600 2025 trong top 3 chung cuộc - thành tích đáng tự hào.

Ở hệ đua MSBK250, hai tay đua trẻ Nguyễn Tôn Anh Phú và Ngô Nguyễn Việt Tuấn lần lượt mang về những điểm nhấn đáng chú ý: Anh Phú giành podium P2 tại chặng 3, còn Việt Tuấn thi đấu bứt phá ở chặng cuối với vị trí P3.

Với 3/4 tay đua chạm tay vào bục podium, Honda Racing Vietnam có mùa giải MSBK 2025 bứt phá, khẳng định rõ tiềm năng và sự trưởng thành của tay đua Việt trong môi trường đua xe quốc tế khắc nghiệt.

Nguyễn Tôn Anh Phú giành podium thứ 2 tại chặng 3.

TTC 2025 - dấu ấn của các tay đua trẻ

Với mục tiêu ươm mầm thế hệ tay đua tương lai, Honda Racing Vietnam tiếp tục đưa hai gương mặt trẻ Nguyễn Hữu Trí và Ngô Nguyễn Việt Tuấn chinh chiến tại Thailand Talent Cup 2025 - sân chơi tốc độ dành riêng cho tay đua trẻ Đông Nam Á.

Thi đấu ở hạng mục NSF250, cả hai không chỉ mang đến pha tranh tài kịch tính mà còn giành được vị trí trên bục podium, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc cả về kỹ năng lẫn bản lĩnh thi đấu. Kết thúc mùa giải TTC 2025, Việt Tuấn giành 73,5 điểm, xếp thứ 8, còn Hữu Trí giành 71,5 điểm, xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp.

Hữu Trí giành 71,5 điểm, xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp TTC 2025.

IATC 2025 - nỗ lực vươn tầm châu lục

Năm 2025 cũng chứng kiến dấu ấn của Honda Racing Vietnam tại Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) - giải đấu uy tín dành cho tay đua trẻ hàng đầu châu Á. Nguyễn Hữu Trí là đại diện duy nhất của đội đua góp mặt, sau khi vượt qua gần 100 ứng viên ở vòng tuyển chọn.

Nguyễn Hữu Trí là đại diện duy nhất của Honda Racing Vietnam góp mặt tại Idemitsu Asia Talent Cup.

Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ mạnh trong khu vực, Hữu Trí vẫn giữ vững tinh thần thi đấu kiên cường và không ngừng học hỏi qua từng chặng đua. Kết thúc mùa giải IATC 2025, tay đua số 18 ghi được 14 điểm, xếp hạng 22 chung cuộc, đánh dấu một năm đầy trải nghiệm trên hành trình khẳng định bản lĩnh Việt ở đấu trường đua xe quốc tế.

Honda Racing Vietnam có mùa giải 2025 thành công, hướng đến mùa giải 2026 với thành tích cao hơn và cột mốc mới.

Mùa giải 2025 của Honda Racing Vietnam đã khép lại. Mỗi podium giành được tại sân chơi quốc tế không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là thành quả cho nỗ lực không mệt mỏi của toàn đội, từ tay đua đến đội ngũ kỹ thuật viên. Bước sang mùa giải mới, Honda Racing Vietnam giữ vững tinh thần “keep fighting”, hướng đến mục tiêu cao hơn và thực hiện sứ mệnh tiếp tục nâng tầm motorsport Việt Nam trên bản đồ khu vực.