Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở Quốc lộ 6 qua Phú Thọ

Đại diện Khu Quản lý Đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, trong đêm 14/12 đến rạng sáng 15/12, đơn vị phối hợp với Công ty Cổ phần Đường bộ 222 huy động 3 máy múc đào bới liên tục tại Km124+300 QL6, thuộc địa phận xã Mai Châu, để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra lúc 14h38 ngày 14/12.

Đến 3h05 ngày 15/12, các lực lượng cứu hộ xác định được vị trí của nạn nhân cuối cùng là ông Bùi Văn C. (SN 1973) và đến 3h45 đã đưa nạn nhân ra ngoài. Hai nạn nhân được tìm thấy trước đó là ông Bùi Văn T. (SN 1980) và anh Phạm Đức T. (SN 1997).

Lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở Quốc lộ 6. (Ảnh: Phúc Thanh)

Trước đó, vào khoảng 14h38 ngày 14/12, tại Km124+300 xảy ra sạt taluy dương, khối lượng ước tính khoảng 1.000 m³ đất, đá. Vụ sạt lở bất ngờ đã vùi lấp 2 công nhân đang thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên của Công ty Cổ phần Đường bộ 222 và 1 người đi xe gắn máy lưu thông qua khu vực.

Sau khi công tác cứu nạn kết thúc, hiện trường sạt lở được tập trung thu gom, dọn dẹp đất đá để thông xe trở lại trên tuyến chính. Đến 5h36 ngày 15/12, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường qua đoạn Quốc lộ 6 xảy ra sạt lở, dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, khu vực này hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn giao thông. Cục đã cử đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường để đánh giá mức độ rủi ro, lựa chọn giải pháp khắc phục phù hợp, đồng thời chỉ đạo Khu Quản lý Đường bộ I tăng cường theo dõi diễn biến, bảo đảm giao thông, bố trí đầy đủ biển cảnh báo và chủ động phương án phân luồng khi cần thiết.