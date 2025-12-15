Tỷ phú 35 tuổi đăng tin tìm bạn đời, dân mạng nghi ngờ động cơ thật sự

(VTC News) -

Một nhà đầu tư tỷ phú người Trung Quốc mới đây đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi công khai đăng tin tìm bạn đời, tự nhận mình là “não yêu đương” và khẳng định đang nghiêm túc tìm vợ. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, đồng thời làm dấy lên không ít tranh cãi và nghi ngờ.

Trong bài đăng, người đàn ông mô tả bản thân là nhà đầu tư trên thị trường tài chính khá béo, có tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ. Anh nhấn mạnh ý định của mình xuất phát từ mong muốn tìm kiếm bạn đời để cùng chia sẻ cuộc sống, chứ không phải một trò đùa hay chiêu trò gây chú ý.

Quảng cáo tìm bạn đời được đăng ngày 27/11 trên tài khoản mạng xã hội có tên “Yiwanxin” (vạn trái tim). Người đàn ông này cho biết mình sinh năm 1990, là nhà đầu tư chuyên nghiệp, hiện nằm trong nhóm 10 cổ đông cá nhân lớn nhất tại hơn 10 công ty niêm yết. Danh sách này bao gồm cả Công ty TNHH Công nghiệp nặng Dajin và Công ty TNHH Công nghệ Grand Sunergy, những doanh nghiệp có vị thế nhất định trên thị trường.

Không lâu sau đó, người đàn ông xác nhận với truyền thông rằng mình là Liu Xin, nhà đầu tư nổi tiếng trong ngành, sở hữu khối tài sản ròng hơn 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 37.282 tỷ đồng). Liu cho biết anh đặt tham vọng vượt qua thần tượng của mình là nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett. Trong quảng cáo tìm bạn đời, anh cũng trích dẫn lời Buffett rằng, lựa chọn quan trọng nhất, có khả năng thay đổi cả cuộc đời một con người, chính là người bạn đời.

Hình ảnh Liu Xin đứng trước chiếc Rolls-Royce đậu bên ngoài ngôi nhà mà anh sở hữu. (Ảnh: Sohu)

Chia sẻ thêm về đời sống cá nhân, Liu nói rằng, anh gần như “bị ám ảnh bởi công việc” và có rất ít kinh nghiệm tình cảm, đặc biệt sau một biến cố gia đình xảy ra vào năm 2018. Anh tự nhận mình là người có “não tình”, một cách nói phổ biến tại Trung Quốc để chỉ những người si tình đến mức thiếu lý trí. Theo Liu, đây là phẩm chất hình thành từ chính quá trình đầu tư của anh, bởi trong công việc anh luôn ưu tiên lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, Liu cũng nhấn mạnh mình rất yêu nước và có tinh thần dân tộc. Về tiêu chí chọn bạn đời, anh mong muốn tìm được cô gái biết yêu thương, quan tâm đến người khác và có mong muốn sinh con. Liu thẳng thắn thừa nhận việc tìm kiếm bạn đời có nền tảng tài chính tương xứng với mình là “không thực tế”.

Nhà đầu tư này cũng không ngần ngại chia sẻ về lý lịch cá nhân: Anh có bằng cử nhân từ một trường đại học hàng đầu tại Đức, hiện sở hữu bất động sản tại quê nhà Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, cũng như tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ngoài ra, Liu nói rằng anh sở hữu nhiều hơn một chiếc xe Rolls-Royce, biểu tượng quen thuộc của giới siêu giàu.

Một bức ảnh được cho là của Liu nhanh chóng lan truyền trên mạng: Người đàn ông đứng trước chiếc Rolls-Royce, mặc áo sơ mi hàng hiệu cao cấp. Dù khuôn mặt không được hiển thị rõ, hình ảnh này vẫn khiến nhiều người tò mò. Liu khẳng định anh “chắc chắn không xấu xí, dù hơi mập”.

Trong bài đăng, Liu công khai cả tài khoản mạng xã hội lẫn thông tin liên lạc cá nhân trên ứng dụng nhắn tin. Anh cho biết mỗi ngày nhận được hàng trăm lời mời kết bạn. Các bài viết liên quan đến quảng cáo hẹn hò của anh đều thu hút khoảng 1.000 bình luận, trong đó không ít phụ nữ để lại thông tin cá nhân và hình ảnh của mình.

Một số người theo dõi trên mạng cho rằng Liu có thể dễ dàng tìm được người vợ như ý muốn tại các sự kiện mai mối cao cấp, như sự kiện trong ảnh trên. (Ảnh: AFP)

Song song với sự quan tâm là những cảnh báo từ cộng đồng mạng về nguy cơ lừa đảo. Một số người cho rằng Liu vốn nổi tiếng trong giới đầu tư với việc kêu gọi nhà đầu tư mua vào những thị trường đang suy yếu, và nghi ngờ rằng quảng cáo kết hôn này có thể chỉ là một “mánh khóe” khác nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng cá nhân.

Ý kiến khác lại cho rằng, với điều kiện tài chính và địa vị xã hội như vậy, Liu hoàn toàn có thể dễ dàng tìm bạn đời thông qua các sự kiện mai mối cao cấp, nên việc đăng tin công khai khiến nhiều người đặt câu hỏi về động cơ thực sự.

Trước những nghi ngờ này, Liu Xin đã lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định việc thao túng thị trường là hành vi bất hợp pháp và nhấn mạnh rằng mình đang nghiêm túc tìm kiếm một người vợ. Liu cho biết nếu tìm được người phù hợp, anh sẵn sàng công khai mối quan hệ với công chúng.

Dù vậy, tranh cãi vẫn chưa lắng xuống. Một cư dân mạng nhận xét rằng những yêu cầu của Liu dành cho người vợ tương lai nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng thực chất lại mâu thuẫn. “Anh ấy muốn một người phụ nữ xinh đẹp, tận tâm với mình, đồng thời phải xuất sắc trong sự nghiệp riêng. Đó là hình mẫu hoàn hảo mà gần như không tồn tại", bình luận này viết.

Câu chuyện của Liu Xin vì thế không chỉ dừng lại ở một quảng cáo hẹn hò, mà còn phản ánh những tranh luận rộng hơn về tiền bạc, danh vọng và kỳ vọng trong các mối quan hệ tình cảm của giới siêu giàu hiện nay.