Tăng tốc chuyển đổi 'Nhà máy thông minh' tại Việt Nam bằng các giải pháp đột phá

Trong bối cảnh Công nghiệp 4.0 đang định hình lại ngành sản xuất toàn cầu, Việt Nam được xem là một thị trường tiềm năng để triển khai mô hình nhà máy thông minh. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa quy trình và thích ứng nhanh với biến động thị trường.

Các chuyên gia tại hội thảo “Mở khóa Kỷ nguyên Mới của Nhà máy Thông minh" do EuroCham Việt Nam và Bosch Việt Nam vừa tổ chức ngày 12/12 đã nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và phân tích dữ liệu lớn trong việc xây dựng hệ thống sản xuất thông minh. Những công nghệ này cho phép doanh nghiệp giám sát toàn diện, dự đoán sự cố, giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các doanh nghiệp áp dụng thành công nguyên lý nhà máy thông minh đã ghi nhận những cải thiện đáng kể: năng suất tăng tới 20-30%, giảm thiểu thời gian chết và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Diễn giả trình bày tại hội thảo “Mở khóa Kỷ nguyên Nhà máy Thông minh”, chia sẻ giải pháp công nghệ đột phá thúc đẩy chuyển đổi số ngành sản xuất Việt Nam. (Nguồn: EuroCham)

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự chuyển dịch này không đơn thuần là nâng cấp công nghệ, mà là một chiến lược quan trọng để nâng cao vị thế "trung tâm sản xuất" của khu vực mà Việt Nam đang hướng đến, đồng thời thu hút các dòng vốn đầu tư giá trị cao.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu hóa và yêu cầu về phát triển bền vững gia tăng, "nhà máy thông minh" trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục tồn tại và tăng trưởng. Ngược lại, những nhà máy chậm chân trong việc chuyển đổi sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu, trong khi những doanh nghiệp tiên phong sẽ định vị mình là những nhà lãnh đạo khu vực và toàn cầu.

Gian hàng công nghệ của Bosch Rexroth với các giải pháp tự động hóa tiên tiến, tích hợp AI và IoT. (Nguồn: Bosch Vietnam)

Tại hội thảo, Bosch Rexroth – bộ phận Truyền động và Điều khiển của Tập đoàn Bosch, nhà cung cấp toàn cầu về các giải pháp thủy lực và tự động hóa nhà máy – đã giới thiệu các trụ cột cốt lõi của sự xuất sắc trong vận hành nhà máy. Các công nghệ nền tảng như động cơ servo, hệ thống hàn, công nghệ tuyến tính và robot 7 trục của Bosch Rexroth từ lâu đã được các nhà sản xuất hàng đầu thế giới tin tưởng và áp dụng vào nhà máy sản xuất của họ.

Một điểm nhấn quan trọng là nền tảng ctrlX Automation của Bosch. Đây là giải pháp mở, linh hoạt, cho phép doanh nghiệp tích hợp nhiều công nghệ khác nhau để tự động hóa và tối ưu hóa sản xuất. Với khả năng tùy chỉnh theo nhu cầu từng ngành nghề, ctrlX Automation giúp doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống hiện có.

Hội thảo đã vạch ra một lộ trình thực tế cho sự chuyển đổi của Việt Nam. Các nhà sản xuất Việt có thể theo đuổi phương pháp tiếp cận theo giai đoạn – bắt đầu từ bảo trì dự đoán và giám sát sản xuất theo thời gian thực, sau đó mở rộng sang các hệ sinh thái nhà máy thông minh tích hợp toàn diện. Cách làm này giúp giảm thiểu rủi ro triển khai trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Quan trọng hơn, sự kiện nhấn mạnh cơ hội rộng hơn cho Việt Nam trên bản đồ sản xuất toàn cầu. Các quốc gia dẫn đầu khu vực về ứng dụng Công nghiệp 4.0 sẽ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo ra việc làm kỹ năng cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Đây cũng là "cánh cửa" để Việt Nam khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất công nghệ cao của Đông Nam Á – thay vì chỉ cạnh tranh dựa trên chi phí lao động - đang dần khép lại khi các đối thủ trong khu vực tăng tốc chuyển đổi số.