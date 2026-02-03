Thông điệp 'nói ít - làm nhiều - làm đến cùng' là lời cam kết danh dự của Đảng với Nhân dân

(VTC News) -

Trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò tiên phong không chỉ bằng đường lối đúng đắn, mà trước hết bằng phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định và nhiều lần nhấn mạnh: "Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra sáng 23/1. (Ảnh: TTXVN)

Từ quản lý cảm tính sang quản lý dựa trên bằng chứng

Bàn về chặng đường 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng cũng như những định hướng lớn được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng, TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), bày tỏ sự tâm đắc với vấn đề xây dựng văn hóa liêm chính mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội Đảng XIV, Tổng Bí thư nêu rõ: Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói; phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ.

Và một trong năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm biến quyết tâm chính trị thành kết quả thực chất được người đứng đầu Đảng quán triệt là: Thực hiện văn hoá công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khoa học; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng; lấy dữ liệu và kết quả làm căn cứ đánh giá; kiên quyết ngăn chặn tiêu cực; tăng minh bạch và trách nhiệm giải trình.

"Đây là bước chuyển căn bản từ nền hành chính 'xin - cho' sang nền hành chính phục vụ, từ quản lý cảm tính sang quản lý dựa trên bằng chứng", TS Minh khẳng định.

Ông Minh cho rằng, liêm chính không chỉ là không tham nhũng, mà còn là làm việc tận tâm, đúng trách nhiệm, đúng pháp luật, không né tránh, không đùn đẩy. Khi văn hóa liêm chính được thấm sâu vào bộ máy thì mỗi quyết sách của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống một cách thông suốt, hiệu quả. Văn hóa công vụ liêm chính có thể coi là nền tảng bền vững của một nền công vụ hành động, vì Nhân dân phục vụ.

Xuyên suốt phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là yêu cầu gắn tổ chức thực hiện với kỷ luật, kỷ cương. Kỷ luật của Đảng phải đi trước; kỷ cương phép nước phải nghiêm; mọi quyền lực phải được kiểm soát; mọi trách nhiệm phải được minh định; mọi sai phạm phải bị xử lý và mọi nỗ lực chân chính vì dân, vì nước phải được ghi nhận, bảo vệ.

Thông điệp "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng" là nền tảng để hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao mà Đại hội XIV đã xác định, đưa Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc. TS Đinh Văn Minh

Theo TS Đinh Văn Minh, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là lời chỉ đạo về công tác tổ chức thực hiện mà còn là lời hiệu triệu hành động, thắp lên khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong toàn Đảng, toàn dân.

Khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng chỉ có thể trở thành hiện thực khi mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, biến lời nói thành kết quả đo đếm được.

"Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước những vận hội lớn, thông điệp 'nói ít - làm nhiều - làm đến cùng' chính là lời cam kết danh dự của Đảng với Nhân dân, là nền tảng để hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao mà Đại hội XIV đã xác định, đưa Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc", TS Đinh Văn Minh khẳng định.

Cán bộ phải toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) cho rằng, người cán bộ liêm chính là người thực hiện đầy đủ chức trách, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và Nhân dân lên trên hết, tuyệt đối không lồng ghép lợi ích cá nhân hay tư lợi vào công việc chung.

Tinh thần này, theo ông Hà, nằm trong tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội XIV của Đảng: Chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, kiến tạo và phát triển.

"Mỗi cán bộ, công chức phải ý thức rằng mọi nhiệm vụ mình đảm nhận đều do Nhân dân ủy quyền, do đó phải toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân. Tư tưởng 'dân là gốc', phục vụ dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân chính là mục tiêu cao nhất và cũng là mục tiêu cuối cùng của Đảng ta", ông Nguyễn Đức Hà nói.

Trong bối cảnh chúng ta vừa thực hiện thành công cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, việc giảm bỏ cấp trung gian để tập trung vào cấp cơ sở đang đặt ra những yêu cầu mới.

Ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh vai trò đặc biệt của cấp xã, phường bởi đây là cấp gần dân nhất, là nơi trực tiếp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

"Nghị quyết dù đúng đắn đến đâu nhưng nếu không thông qua hành động thực tiễn ở cơ sở thì không thể mang lại kết quả cụ thể. Cấp cơ sở cũng là nơi phản ánh sinh động và rõ nét nhất mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân", ông Hà nêu rõ.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc làm điều lợi, tránh điều hại cho dân, theo nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV đã có bước đột phá trong công tác cán bộ. Thay vì chỉ tập trung vào cấp chiến lược như trước, nhiệm kỳ này Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cả ở cấp chiến lược và cấp cơ sở đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, bên cạnh việc học tập, quán triệt, toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ địa phương và căn bệnh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

"Tinh thần đổi mới phải được thể hiện qua tư duy 'dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm', cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo hiệu quả thực thi", vị chuyên gia nói thêm.