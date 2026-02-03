Niềm tin của dân - cội nguồn sức mạnh của Đảng

Giá trị căn cốt, sống còn

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hân hoan khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, câu chuyện “Đảng trong lòng dân” không chỉ là một khái niệm chính trị mang tính lý luận, mà đã trở thành thước đo sống động của niềm tin, của sự đồng thuận xã hội và của sức mạnh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Trao đổi về nội hàm và ý nghĩa của khái niệm này trong bối cảnh hiện nay, ông Hồ Quang Lợi, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một mùa xuân đặc biệt, gắn với những dấu mốc có ý nghĩa lịch sử lâu dài.

Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh nhiều lần về niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tích tụ được thế và lực mới, cả về nội lực và ngoại lực, đủ để bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Chính vì vậy, các kỳ Đại hội Đảng gần đây, đặc biệt là Đại hội XIII và Đại hội XIV, không chỉ mang dấu ấn của một nhiệm kỳ mà còn mang dấu ấn của một kỷ nguyên phát triển.

Người dân chờ đợi, kỳ vọng vào Đại hội Đảng và thực tế cho thấy, mỗi thành công của Đại hội đều được xã hội đón nhận bằng niềm phấn khởi, tin tưởng vào tương lai đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhìn lại gần một thế kỷ hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi khẳng định mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân là vấn đề căn cốt, có ý nghĩa sống còn.

“Đảng ra đời là vì dân, vì nước; lý tưởng của Đảng cũng bắt nguồn từ khát vọng độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Chính vì vậy, lợi ích của Nhân dân chính là lợi ích của Đảng, là mục tiêu phấn đấu xuyên suốt của Đảng qua mọi thời kỳ lịch sử”, ông Lợi nhấn mạnh.

Trải qua những giai đoạn khó khăn, thử thách, thậm chí những thời kỳ vô cùng gian khổ, Đảng vẫn tồn tại và phát triển bởi Đảng ở trong lòng dân, được Nhân dân chở che, bảo vệ và tin tưởng.

Việc vai trò lãnh đạo của Đảng được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận chính là sự thể chế hóa một thực tế lịch sử: Đảng đã ở trong trái tim Nhân dân. Tuy nhiên, theo ông Hồ Quang Lợi, điều thiêng liêng và quan trọng nhất không chỉ nằm ở quy định pháp lý, mà nằm ở việc nội dung ấy có thực sự sống trong lòng dân hay không. Thực tiễn sinh động đã chứng minh điều đó.

Một trong những vấn đề thời sự nổi bật hiện nay, theo ông Hồ Quang Lợi, là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, được triển khai với quy mô và mức độ quyết liệt chưa từng có.

Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp là thay đổi lớn, tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu, thậm chí những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các nhóm xã hội, tuy nhiên, thực tiễn đang cho thấy hướng đi này là tất yếu, bởi mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”.

Quan trọng hơn cả, cuộc cải cách này được Nhân dân ủng hộ, bởi nó gắn trực tiếp với quyền lợi thiết thân: an sinh xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, thu nhập và chất lượng sống. Những chính sách chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng lương giáo viên; việc xây dựng hàng nghìn trường học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hay các chương trình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai… đều là minh chứng sinh động cho bản chất vì dân của Đảng.

“Đợt bão lũ vừa qua, người dân nhiều nơi mất nhà cửa, Chính phủ dồn nguồn lực hỗ trợ cho dân. Tôi thực sự rất xúc động trước những hình ảnh lực lượng vũ trang xây nhà thần tốc xây nhà cho dân trong “chiến dịch Quang Trung”.

Người dân hiểu một lực lượng ưu tú của Đảng làm làm việc đấy, đấy là thực hiện lý tưởng của Đảng vì Dân. Người dân được ở trong những căn nhà mới xây như thế sẽ hiểu đây là thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và đất nước đi theo hướng vì dân, vì hạnh phúc của Nhân dân”, ông Hồ Quang Lợi bày tỏ.

Người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy “sức mạnh vô song” trong kỷ nguyên mới

Đất nước đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá, trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới. Nếu không tận dụng thời cơ, không tạo ra những bước phát triển nhảy vọt, nguy cơ tụt hậu là hiện hữu.

Sự lãnh đạo của Đảng không chỉ được quy định trong văn bản pháp lý, mà thiêng liêng hơn, sống còn hơn là Đảng ở trong trái tim của Nhân dân. Ông Hồ Quang Lợi

Đại hội XIV của Đảng là Đại hội của niềm tin, khát vọng và hành động, nơi tinh thần vươn mình của dân tộc Việt Nam được khơi dậy mạnh mẽ. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, trên cương vị của mình, đều phải có trách nhiệm đóng góp vào sự nghiệp chung - đó chính là cách thiết thực nhất để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trong hành trình đó, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng là tài sản vô giá. Để giữ gìn và phát huy tài sản đó, Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Khi Nhân dân tin Đảng, Đảng vì dân, thì đó chính là sức mạnh vô song, bảo đảm cho đất nước vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Con đường phía trước đã rõ: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và được thực tiễn chứng minh là đúng đắn. Với bản lĩnh của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong kỷ nguyên mới.