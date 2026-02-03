Nam chính đang gây tranh luận trong phim giờ vàng trên VTV là ai?

(VTC News) -

Tiếp sóng Cách em 1 milimet, Đồng hồ đếm ngược là bộ phim nhận được chú ý của khán giả. Theo đó, đây là lần đầu tiên phim giờ vàng VTV có chủ đề siêu nhiên, với một chàng trai có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác.

Tuy nhiên dù mới lên sóng được 2 tập song nội dung phim cũng nhận phải nhiều tranh luận liên quan đến nhân vật nam chính Thành do Thanh Sơn đảm nhận. Theo đó ngay trong tập 1, nhân vật Thành và bạn gái có quá nhiều cảnh hôn. Nhiều khán giả cho rằng phim có quá nhiều cảnh tình cảm đôi khi sẽ khiến khán giả "bội thực".

Phim mở màn với nhiều cảnh tình cảm của nhân vật chính.

Trong tập 2, nhân vật Thành bị ba người phụ nữ trung niên quấy rối, dùng tiền để mua vui. Tình tiết này bị khán giả đánh giá là lố lăng. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây là tình huống cho thấy nhân vật đã bị dồn vào đường cùng. Khoảnh khắc Thành ôm xấp tiền trở về nhà và bật khóc trong tuyệt vọng khiến nhiều khán giả thương cảm, đồng thời đánh giá cao khả năng diễn xuất của nam diễn viên khi truyền tải được cảm giác ê chề, tổn thương.

Đồng hồ đếm ngược chính là dự án trở lại với truyền hình của Thanh Sơn sau thời gian thử sức với điện ảnh. Vì lẽ đó sự xuất hiện của anh khiến khán giả rất mong chờ.

Cảnh phim Thành bị các "phú bà" dùng tiền mua vui gây tranh luận.

Thanh Sơn sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng VTV. Xuất thân từ Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ, anh từng bước chinh phục khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách.

Anh trở thành mẫu nam chính điển hình trên sóng giờ vàng và được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “soái ca phim truyền hình”.

Thanh Sơn tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoa nở trái mùa, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order hay Tình yêu và tham vọng... Năm 2020, bộ phim Đừng bắt em phải quên với nhân vật thầy giáo Duy đã đưa Thanh Sơn và Quỳnh Kool trở thành cặp đôi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Vai diễn này cũng giúp anh lọt vào đề cử "Nam diễn viên ấn tượng" tại VTV Awards cùng năm.

Đến 11 tháng 5 ngày (2021), Thanh Sơn tiếp tục bùng nổ khi sánh đôi cùng Khả Ngân. Nhân vật Đăng - chàng trai dí dỏm, giàu tình cảm - không chỉ mang về cho anh giải Cánh diều vàng 2021, mà còn khiến bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình ăn khách nhất thời điểm đó.

Tuy nhiên, việc thường xuyên gắn với tuyến nhân vật hiền lành, chính diện cũng khiến anh đôi lúc bị nhận xét là “một màu”. Chính vì vậy, Thanh Sơn khao khát được thử thách ở những vai diễn có tính bứt phá.

Thanh Sơn được mệnh danh là “soái ca phim truyền hình”.

Năm 2024, nam diễn viên lần đầu Nam tiến để thử sức ở mảng điện ảnh. Tháng 9/2025, Thanh Sơn đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh Tử chiến trên không. Bộ phim đã trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Thanh Sơn.

Từ hình ảnh “soái ca ngôn tình” quen thuộc trên sóng truyền hình, anh lần đầu chinh phục khán giả bằng phong thái gai góc, mạnh mẽ. Phim vượt mốc doanh thu hơn 250 tỷ đồng, giúp Thanh Sơn ghi tên vào dàn "diễn viên trăm tỷ" của màn ảnh Việt.

Vai diễn cũng giúp anh giành giải "Nam chính xuất sắc nhất" hạng mục Điện ảnh tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2025.

Về đời tư, Thanh Sơn là người rất kín tiếng. Theo nam diễn viên, anh từng kết hôn ở tuổi 25 với bạn gái gắn bó 3 năm. Tuy nhiên, vì một vài lý do nên cả hai đã “đường ai nấy đi”. Thời gian qua, dù vướng tin đồn tình cảm với một vài mỹ nhân của showbiz Việt nhưng Thanh Sơn vẫn chọn cách giữ im lặng.