Đồng hồ đếm ngược tập 2: Thành nghe bạn dụ dỗ dồn hết tiền vào đầu tư

(VTC News) -

Trích đoạn "Đồng hồ đếm ngược" tập 2.

Đồng hồ đếm ngược mở ra câu chuyện về Thành (Thanh Sơn) - chàng trai trẻ loay hoay giữa nhiều công việc để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Cuộc sống của Thành không dư dả nhưng vẫn đủ đầy hy vọng khi anh có người yêu là Minh Anh (Yến My) bên cạnh. Cả hai cùng chật vật tìm chỗ đứng trong nghề.

Ở tập đầu tiên, một bước ngoặt nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn xảy ra khi Thành trong lúc đi giao hàng đã gặp Coddy - một chú chó bị nhốt trong lò mổ. Bằng sự thương cảm rất bản năng, Thành quyết định chuộc Coddy về, biến chú chó này thành một phần trong cuộc sống vốn chật chội của mình.

Vận may bất ngờ mỉm cười khi Thành nhận được tin mình được giao vai chính. Niềm vui đến dồn dập khiến anh tin rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để tính chuyện tương lai, thậm chí là một đám cưới vào cuối năm khi cả hai đã tạm ổn định sự nghiệp. Chiến (Bình An) - bạn thân của Thành với mối quan hệ của mình đã tìm được một cơ hội rất sáng cho Minh Anh nhưng "chi phí lót tay" lên tới 200 triệu.

Thành và Chiến là đôi bạn thân có xuất phát điểm giống nhau nhưng giờ đây khi Thành vẫn đang chật vật mưu sinh, tìm một công việc ổn định cho mình thì Chiến đã như một doanh nhân thành đạt thực thụ.

Thành nghe lời bạn "tất tay" vào đầu tư.

Trong Đồng hộ đếm ngược tập 2, Chiến luôn muốn giúp người bạn Thành của mình được đổi đời để mở mày mở mặt với bạn gái cũng như với gia đình nên không ngừng rủ Thành tham gia dự án mình đang đầu tư. Theo lời Chiến thì "có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ, nhưng muốn có tiền phải có gan và phải đầu tư".

Vì tin tưởng bạn thân và mong muốn có cơ hội thay đổi cuộc đời, Thành về hỏi ý kiến của bạn gái có nên "tất tay" một lần. Dù Minh Anh vẫn sợ vì cả hai chỉ còn 200 triệu nhưng Thành vẫn khẳng định sẽ vay thêm để có đủ số tiền đầu tư. Trước lời thúc giục của Thành, Minh Anh liền thắc mắc: "Liệu anh Chiến có đáng tin không?". Câu hỏi này cũng khiến Thành chột dạ phần nào.

Ở một diễn biến khác, sự xuất hiện của Hà Chi (Hoàng Hà) - cô gái khiếm thính, một IT hacker thông minh, mạnh mẽ tại khu trọ nơi Thành sống cũng hứa hẹn mở ra nhiều câu chuyện hấp dẫn.

Tập 2 Đồng hồ đếm ngược sẽ phát sóng lúc 20h00 tối thứ 6 (30/1) trên kênh VTV3