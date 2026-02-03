Thắm tình Xuân Biên phòng tại xã vùng biên Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 3/2, lãnh đạo Đồn Biên phòng Pò Hèn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cán bộ chiến sĩ đơn vị vừa phối hợp cùng UBND xã Hải Sơn tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026 sắp đến.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao với các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ được tổ chức, góp phần chăm lo Tết cho Nhân dân trên địa bàn, xây dựng và vun đắp tình cảm đoàn kết, gắn bó quân dân.

Hoạt động gói bánh chưng được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn tổ chức tạo không khí đầm ấm. (Ảnh: Tiến Thắng)

Các hoạt động như gói bánh chưng, giã bánh dày, thi đẩy gậy, ném còn,... tạo lên bầu không khí đầm ấm. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Pò Hèn cũng phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng hàng chục suất quà cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn, các cháu trong Chương trình Nâng bước em tới trường, Con nuôi Đồn Biên phòng trên địa bàn.

Trước đó, chiều 1/2, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026”. Đây là hoạt động thiết thực, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2026) và mừng năm mới Bính Ngọ.

Hoạt động thể thao với các trò chơi dân gian gắn kết quân dân. (Ảnh: Tiến Thắng)

Các đơn vị đã tặng 107 suất quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; 200 suất quà tại gian hàng 0 đồng đã được tặng cho các gia đình trên địa bàn xã: Quảng Đức, Quảng Hà, Đường Hoa, Cái Chiên, Đầm Hà.

Biên phòng tỉnh Quảng Ninh còn phối hợp với lực lượng y tế các địa phương tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; thăm, tặng quà thân nhân người có công, gia đình chính sách, góp phần mang tết tới người người, nhà nhà vùng biên cương Đông Bắc Tổ quốc.