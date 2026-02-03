ZEISS giúp tối ưu kiểm tra chất lượng trong sản xuất linh kiện năng lượng

(VTC News) -

Trên thực tế, không ít nhà sản xuất vẫn phụ thuộc vào các phương pháp đo thủ công hoặc bán tự động. Cách tiếp cận này khiến thời gian kiểm tra kéo dài, kết quả đo phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm nhân sự và khó đảm bảo tính nhất quán giữa các lô sản xuất.

Trong bối cảnh khách hàng quốc tế ngày càng siết chặt yêu cầu audit, truy xuất dữ liệu và độ tin cậy kết quả đo, những hạn chế này trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và uy tín doanh nghiệp.

Trước bài toán đó, các giải pháp đo lường chính xác cao từ ZEISS Industrial Quality Solutions đang được nhiều doanh nghiệp ngành năng lượng lựa chọn như một nền tảng kiểm soát chất lượng bền vững.

Với vai trò là nhà cung cấp giải pháp đo lường công nghiệp toàn cầu, ZEISS phát triển các hệ thống đa dạng ứng dụng, đáp ứng đồng thời hai yêu cầu then chốt: Đo chính xác các chi tiết khổ lớn và rút ngắn đáng kể thời gian kiểm tra.

Một trong những giải pháp tiêu biểu là máy đo tọa độ (CMM) ZEISS MMZ G – hệ thống được thiết kế riêng cho các linh kiện có kích thước và trọng lượng lớn, với độ ổn định cao và độ chính xác ở mức micromet. Bên cạnh khả năng đáp ứng “khổ đo” lớn, ZEISS MMZ G cho phép tích hợp trực tiếp dữ liệu đo với mô hình CAD 3D, giúp chuẩn hóa quy trình kiểm tra và nâng cao độ tin cậy của kết quả đo.

CS Bearing, doanh nghiệp chuyên sản xuất vòng bi công nghiệp phục vụ ngành năng lượng gió, là một trong nhiều đơn vị đã ứng dụng giải pháp đo lường từ ZEISS vào thực tế sản xuất. Trước đây, việc kiểm tra các chi tiết bánh răng lớn bằng phương pháp đo truyền thống khiến mỗi chu trình đo kéo dài 7-8 tiếng, đồng thời khó duy trì độ ổn định giữa các ca làm việc và các lô sản xuất khác nhau.

Sau khi triển khai ZEISS MMZ G tại phòng đo lường, CS Bearing đã chuẩn hóa toàn bộ quy trình kiểm tra chất lượng. Theo doanh nghiệp, thời gian đo được rút ngắn xuống còn khoảng 3-4 tiếng, tương đương giảm gần 50%, trong khi độ chính xác và khả năng lặp lại của kết quả đo được cải thiện rõ rệt.

Việc liên kết dữ liệu đo trực tiếp với mô hình CAD 3D cũng giúp kỹ sư nhanh chóng phát hiện sai lệch và đưa ra điều chỉnh kịp thời trong quá trình sản xuất.

Ông Vũ Đình Nam, Quản lý Đảm bảo Chất lượng tại CS Bearing - chia sẻ về lý do doanh nghiệp lựa chọn ZEISS: “Tầm nhìn của CS Bearing là tạo ra những vòng bi thật sự chính xác và có độ tin cậy tuyệt đối. Và khi nghĩ đến sự chính xác tin cậy tuyệt đối - chúng tôi nghĩ ngay đến máy CMM của ZEISS.”

Trong bối cảnh ngành năng lượng ngày càng yêu cầu khắt khe về tính an toàn, độ bền và hiệu quả vận hành, kiểm tra chất lượng đang trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược. Câu chuyện ứng dụng giải pháp đo lường chính xác cao từ ZEISS cho thấy, khi bài toán đo lường được giải quyết đúng cách, doanh nghiệp không chỉ tối ưu quy trình sản xuất mà còn nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ngành năng lượng.