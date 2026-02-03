Đoá sen khổng lồ trong Kinh thành Huế và linh vật ngựa hút khách dịp cận Tết

Tấp nập người đến thăm vườn hoa Xuân tạo hình đoá sen khổng lồ trong Kinh thành Huế
Để chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế vừa huy động hàng chục nhân lực để hoàn thiện biểu tượng đoá sen khổng lồ tại khu vực sân Hàm Nghi trước mặt Đại nội Huế (Kinh thành Huế). (Ảnh: Lê Đình Hoàng)
Để lắp đặt biểu tượng đoá sen khổng lồ hoàn thiện, Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế sử dụng hơn 50.000 chậu hoa các loại gồm hoa bướm, hoa xác pháo và cúc mâm xôi. Trong đó, có 3 màu hoa đóng vai trò chủ đạo như màu vàng, đỏ và hồng nhạt. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau khi bông hoa sen khổng lồ được hoàn thiện, hàng ngày, thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Vườn hoa được tạo hình độc đáo với nhiều loại hoa, đủ sắc màu là điểm nhấn để người dân đến "check in".
Hầu hết du khách đến vườn hoa được tạo hình hoa sen khổng lồ trong Kinh thành Huế đều chọn mặc trang phục áo dài truyền thống hoặc đầm dạ hội để ghi lại những khoảnh khắc chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.
Bà Nguyễn Thị Hoa Hồng (69 tuổi, trú TP Huế) cho chia sẻ: "Những ngày cuối năm thời tiết ở Huế rất thuận lợi khiến không khí đón chào năm mới cũng nhộn nhịp hơn. Đặc biệt, năm nay thành phố trang trí vườn hoa đón Tết rất đẹp giúp du khách có địa điểm để lưu lại kỉ niệm cùng người thân và bạn bè..."
Ngoài vườn hoa được tạo hình bởi đoá sen khổng lồ, khu vực chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong Kinh thành Huế còn tạo điểm nhấn bởi linh vật "mã đáo thành công" cùng dòng chữ “ Chúc mừng năm mới” cỡ lớn.
“Huế rất đẹp, thật sự quá tuyệt, đây là lần hiếm hoi tôi được tận mắt chứng kiến một vườn hoa lớn được trang trí với hình hoa sen độc đáo, rực rỡ màu sắc như thế này”, ông Norman (79 tuổi, du khách Mỹ) chia sẻ.
Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết, để tạo vườn hoa xuân mang hình đoá sen khổng lồ kể trên, đơn vị phải huy động hơn 50 người tham gia lắp đặt trong 3 ngày liền với tổng kinh phí thực hiện khoảng 600 triệu đồng. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)
Theo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế, để giữ cho các loại hoa trong vườn luôn tươi và đẹp, đơn vị thường xuyên cắt cử công nhân để chăm sóc, tưới nước và bón phân. Theo kinh nghiệm, với việc được chăm sóc kỹ lưỡng thì vườn hoa có thể phục vụ người dân, du khách đến hết mồng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Không chỉ vườn hoa Xuân được tạo hình đoá sen khổng lồ trong Kinh thành Huế mà nhiều địa điểm ở Huế cũng được trang trí bằng nhiều loại hoa, cây bonsai và đặc biệt là các linh vật ngựa. Trong hình là khu vực trang trí linh vật ngựa được tạo hình ấn tượng với đường nét, màu sắc rực rỡ tại khu vực đài phun nước trước trụ sở UBND TP Huế. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)
Trước đó, linh vật bạch mã tung vó giữa không gian xanh mướt của đồi Chuông Gió thôn Tam Hiệp (xã Bình Điền, TP Huế) cũng gây sốt trên mạng xã hội.
Linh vật được tạo hình thanh thoát và uy nghi với tạo hình ngựa vượt núi, đạp mây mang biểu trưng cho ý chí kiên cường, khát vọng chinh phục thử thách, hướng tới thành công, thịnh vượng và bình an trong năm mới.
Kể từ khi hoàn thiện linh vật bạch mã tung vó ở Bình Điền cũng là địa điểm quen thuộc được nhiều người dân, du khách tìm đến chụp ảnh.