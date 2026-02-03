Dự báo thời tiết ngày 3/2: Hà Nội sáng rét nhất 14°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/2/2026

Ngày 3/1, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không có nhiều biến động so với những ngày trước đó khi xuất hiện mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10°C.

Tuy nhiên, lúc sáng sớm, các khu vực này xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế, đặc biệt khu vực đồi núi, đường đèo.

Ngày 3/2, Hà Nội rét, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Cũng trong ngày 3/1, thời tiết Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 17-20°C.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Sang ngày 4/2, mưa giảm ở các khu vực này, chỉ còn rải rác vài nơi, lượng mưa không lớn và không kéo dài. Phía Bắc duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng.

Các khu vực khác trên cả nước mưa vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi đêm, ban ngày nắng ráo. Trong đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/2/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 10 độ.Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, có nơi trên 23°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi. Trong đó, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.