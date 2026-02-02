+
++
Kinh hoàng 5 tấn giá đỗ 'bất tử' ngâm hóa chất, để 1 tháng vẫn tươi rói
(VTC News) -
Cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiêu hủy lượng lớn giá đỗ ngâm hóa chất, dù bị thu giữ hơn một tháng số giá đỗ này vẫn giữ độ tươi.
Lý do siêu phẩm mới của Vinhomes được ráo riết săn lùng trước 'giờ G'
16:55 02/02/2026
Bất động sản
Hue Legacy Residence: Lựa chọn hấp dẫn của giới thượng lưu tại thành phố di sản
16:50 02/02/2026
Dự án
Người Việt ở Nhật Bản: Xuân Quê hương 2026 mang tinh thần mới sau Đại hội Đảng
16:47 02/02/2026
Người Việt bốn phương
Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức 'Lễ hội trong lễ hội' chào xuân xuyên Tết
16:46 02/02/2026
Trẻ
Uống rượu bia ngày Tết thấy những dấu hiệu sau cần đi viện gấp
16:36 02/02/2026
An toàn thực phẩm
Huấn luyện viên tuyển Việt Nam tự tin thắng Indonesia, vào bán kết châu Á
16:28 02/02/2026
Bóng đá Việt Nam
XSMB 2/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/2/2026
16:00 02/02/2026
Xổ số miền Bắc
Vững bước dưới cờ Đảng
15:59 02/02/2026
Chính trị
VN-Index quay đầu hồi phục, thị trường vẫn nhuốm đỏ
15:59 02/02/2026
Tài chính
Làm giả phiếu thử nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup: Thực phẩm hay 'bẫy' sức khỏe?
15:50 02/02/2026
VTC NEWS TV
Nhóm ngân hàng vừa và nhỏ làm ăn ra sao trong năm 2025?
15:49 02/02/2026
Tài chính
Nam sinh thủ khoa mang 'bộ sưu tập' 22 giấy khen lên nhận bằng tốt nghiệp
15:41 02/02/2026
Chân dung
Nguyên nhân nữ công nhân đang hát trong tiệc tất niên bất ngờ gục xuống, tử vong
15:38 02/02/2026
Tin tức
Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư
15:36 02/02/2026
Sao Việt
TP.HCM mang Tết phương Nam đến Hội chợ Mùa Xuân 2026
15:35 02/02/2026
Đời sống
Hyundai Tucson thế hệ mới lột xác thiết kế, vuông vức như Santafe?
15:31 02/02/2026
Tin xe 247
Nữ giáo viên bị trầm cảm ẩn vì gồng mình che giấu cú sốc chồng nợ hàng tỷ đồng
15:28 02/02/2026
Bệnh và thuốc
Phát hiện 10 tấn thịt gà không nguồn gốc, xuất xứ trong kho lạnh ở Nha Trang
15:24 02/02/2026
Bản tin 113
Vì sao Google Maps chậm cập nhật địa danh hành chính Việt Nam?
15:22 02/02/2026
Chuyển đổi số
Nghệ An công bố khu đô thị trung tâm mới Nam Đàn quy mô hơn 1.175 tỷ đồng
15:17 02/02/2026
Dự án
Thủ tướng Phạm Minh Chính đội nón lá, thưởng thức kẹo cu đơ tại Hội chợ mùa Xuân 2026
15:06 02/02/2026
Thị trường
Miền Bắc trải qua mùa đông ấm hiếm thấy, Tết Nguyên đán ít rét đậm
15:01 02/02/2026
Thời tiết
Cậu học trò mang trái tim ghép trở lại lớp học sau ba năm giành giật sự sống
15:00 02/02/2026
Tin tức
XSMT 2/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/2/2026
15:00 02/02/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 2/2/2026 - XSTTH 2/2
15:00 02/02/2026
Xổ số miền Trung
Người dân tấp nập mua lễ cúng rằm cuối năm, hàng quán ở phủ Tây Hồ hốt bạc
14:58 02/02/2026
Thị trường
Kịch tính như 'mở túi mù', trend bánh kem chảy váy công chúa gây sốt TikTok
14:56 02/02/2026
Giới trẻ
Ukraine yêu cầu định danh người dùng Starlink để đối phó UAV Nga
14:55 02/02/2026
Thời sự quốc tế
Gia đình trái dấu tập 28: Bà Ánh vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn với con gái
14:54 02/02/2026
Phim
Honda lắp ráp CR-V e:HEV mới tại Việt Nam, bỏ cần số truyền thống
14:48 02/02/2026
Tin xe 247