Kinh hoàng 5 tấn giá đỗ 'bất tử' ngâm hóa chất, để 1 tháng vẫn tươi rói

(VTC News) -

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiêu hủy lượng lớn giá đỗ ngâm hóa chất, dù bị thu giữ hơn một tháng số giá đỗ này vẫn giữ độ tươi.

THÙY DƯƠNG
