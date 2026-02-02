Huấn luyện viên tuyển Việt Nam tự tin thắng Indonesia, vào bán kết châu Á

(VTC News) -

Sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B, đội tuyển futsal Việt Nam đấu với Indonesia ở tứ kết giải Futsal châu Á (AFC Futsal Asian Cup). Đây là thử thách rất khó đối với thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi bởi Indonesia được thi đấu trên sân nhà. Đội tuyển xứ vạn đảo cũng là đương kim vô địch môn bóng đá trong nhà ở SEA Games, từng thắng đội tuyển Việt Nam.

“Indonesia từng vô địch SEA Games, giành nhiều danh hiệu quan trọng và rất quen với việc thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả. Họ có chất lượng đội hình cao và bản lĩnh thi đấu tốt. Tuy nhiên, tôi hài lòng với những gì đội tuyển futsal Việt Nam đang thể hiện và hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình.

Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải hạn chế tối đa những điểm mạnh đó”, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhận định về đối thủ.

HLV Giustozzi

Đội tuyển futsal Việt Nam không có phong độ ổn định trong thời kỳ làm mới lực lượng thời gian gần đây. Các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi có thể thiết lập lối chơi và phối hợp rất hay nhưng tính hiệu quả chưa được bảo đảm, cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

"Điều quan trọng là các cầu thủ phải chơi đúng với những gì đã thể hiện trong tập luyện. Khán giả sẽ tạo thêm động lực lớn cho đội chủ nhà, nhưng chúng tôi cũng đang có tinh thần và động lực rất cao. Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của toàn đội. Đội đang có một giải đấu rất tốt và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện được điều đó thêm 40, thậm chí 50 phút nữa.

Chúng tôi có đầy đủ 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu, đó là tín hiệu rất tích cực. Ở đẳng cấp này, cường độ và áp lực đều rất cao vì tất cả đều hướng tới mục tiêu vào bán kết. Các cầu thủ của tôi đủ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam khẳng định.