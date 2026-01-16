Chung bảng tuyển Việt Nam, ngôi sao Indonesia tự tin vô địch AFF Cup 2026

(VTC News) -

Cầu thủ Rizky Ridho tin rằng đội tuyển Indonesia sẽ giành danh hiệu vô địch AFF Cup 2026 với huấn luyện viên mới John Herdman. Trung vệ 24 tuổi đưa ra nhận định này sau khi tham dự lễ bốc thăm AFF Cup 2026 (ASEAN Cup) tại Jakarta, Indoneisa hôm 15/1. Theo kết quả bốc thăm, Indonesia nằm ở bảng A cùng với Việt Nam, Campuchia, Singapore và đội thắng trong trận playoff Brunei gặp Timor Leste.

Ridho có 50 lần khoác áo tuyển Indonesia, từng góp mặt trong đội hình về nhì ở AFF Cup 2020. Anh cũng nhiều lần ra sân đối đầu với đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong. Theo Ridho, đây là thời điểm để Indonesia lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Ridho muốn tuyển Indonesia vô địch AFF Cup 2026

“Đây không phải là bảng đấu dễ. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn cho những gì mình kỳ vọng và mong chờ. Đội tuyển Indonesia đã 6 lần là á quân và nếu thần linh phù hộ, chúng tôi có thể vô địch dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới.

“Chúng tôi sẽ vào chung kết và vô địch, nếu thần linh phù hộ. Dĩ nhiên, bất cứ ai được triệu tập đều phải cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển Indonesia”, Ridho nhấn mạnh.

Về việc không phải tất cả cầu thủ Indonesia đều có thể hội quân, đặc biệt là những người đang thi đấu ở châu Âu, theo Ridho điều đó không phải là vấn đề. Anh cho rằng điều quan trọng là các cầu thủ góp mặt được tin tưởng thì phải chiến đấu hết mình.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026.

Những cầu thủ Indonesia đang chơi bóng tại châu Âu như Jay Idzes (Sassuolo), Emil Audero (Cremonese), Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) và Calvin Verdonk (Lille) có nguy cơ không thể góp mặt. Nguyên nhân là AFF Cup 2026 không nằm trong lịch FIFA. Giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng là khoảng thời gian sát mùa giải châu Âu.

“Vẫn có khả năng các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu có thể hội quân. Chúng tôi chắc chắn sẽ sát cánh bên nhau vì có cùng một mục tiêu: giành chức vô địch”, Ridho kết luận.

AFF Cup 2026 là phiên bản đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 30 năm ra đời giải đấu. Không giống như những kỳ AFF Cup gần đây, giải đấu năm nay diễn ra vào giai đoạn tháng 7, tháng 8 (ngay sau World Cup 2026).

Thể thức AFF Cup 2026 tương tự kỳ gần nhất. Các đội tuyển được chia thành 2 bảng (mỗi bảng 5 đội) thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng.

Trong trường hợp có 2 đội (hoặc nhiều hơn) cùng số điểm, vị trí được phân định bằng các chỉ số phụ theo thứ tự ưu tiên: Kết quả đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp), hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng.

Đối với trường hợp các đội bằng nhau ở mọi chỉ số nêu trên, ban tổ chức sẽ cho đá luân lưu (nếu 2 đội bằng điểm gặp nhau ở lượt cuối, tranh suất vào bán kết) hoặc bốc thăm.