Hue Legacy Residence: Lựa chọn hấp dẫn của giới thượng lưu tại thành phố di sản

(VTC News) -

Ngày 31/1, tại TP. Huế, lễ giới thiệu Tổ hợp Shophouse hạng sang Hue Legacy Residence với chủ đề “Mã Đáo Xuân Khai, Ngự Đô Sanh Tài” đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư. Sự kiện không chỉ giới thiệu một sản phẩm bất động sản đẳng cấp tọa lạc ngay trung tâm Huế, mà còn góp phần làm gia tăng sức hút của thị trường bất động sản cố đô với giới tinh hoa, từng bước nâng tầm vị thế của Huế trên bản đồ bất động sản miền Trung.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới, TP Huế đã và đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị và tăng cường khả năng kết nối vùng. Nổi bật phải kể đến việc thông xe kỹ thuật cầu Nguyễn Hoàng, khởi công đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, hợp long cầu Thuận An - cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung hay khởi công đường Vành đai 3 tạo thành trục kết nối chiến lược giữa các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố.

Việc dòng vốn đầu tư xã hội TP Huế được định hướng mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, thương mại, văn hóa và du lịch trong thời gian qua đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các tổ hợp dịch vụ và bất động sản thương mại. Hệ thống hạ tầng được đầu tư bài bản sẽ giúp đô thị di sản gia tăng nguồn thu từ lĩnh vực du lịch, dịch vụ - thương mại - lưu trú và là động lực quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng trong dài hạn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn các sản phẩm bất động sản tại Huế hiện nay vẫn tập trung ở phân khúc trung cấp và cận cao cấp. Nguồn cung bất động sản cao cấp còn khan hiếm, đặc biệt còn thiếu những dự án có khả năng tạo dấu ấn, dẫn dắt và nâng tầm thị trường. Đây chính là khoảng trống khiến bất động sản Huế chưa thực sự phát huy hết tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư và khách hàng thượng lưu tại địa phương cũng như các tỉnh thành lân cận.

Đại diện chủ đầu tư giới thiệu về dự án Hue Legacy Residence.

Chính trong bối cảnh đó, lễ giới thiệu dự án Hue Legacy Residence - Tổ hợp Shophouse hạng sang tọa lạc tại trung tâm Huế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Sự kiện giới thiệu những thông tin mới nhất về những giá trị khác biệt và tiềm năng vượt trội của dự án, cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn mở ra cơ hội sở hữu sản phẩm bất động sản vừa đáp ứng nhu cầu an cư đẳng cấp, vừa gia tăng giá trị đầu tư bền vững cho các chủ nhân tương lai.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, sự kiện còn tạo ấn tượng với những phần biểu diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ LED đỉnh cao, truyền tải trọn vẹn tinh thần của một không gian thương mại - dịch vụ sôi động, sang trọng, hài hòa giữa nhịp sống đương đại và giá trị di sản trường tồn của cố đô Huế.

Chị Phạm H.T. (35 tuổi), khách hàng đến từ Đà Nẵng tham dự lễ giới thiệu cho biết Hue Legacy Residence sở hữu những yếu tố hiếm có như vị trí đắc địa, thiết kế sang trọng, pháp lý rõ ràng cùng tiềm năng khai thác cho thuê linh hoạt. Theo chị T., dự án mang đến một lựa chọn đầu tư hấp dẫn và đã tạo ra làn gió mới, góp phần định hình phân khúc bất động sản cao cấp tại Huế.

Khách hàng và nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về Tổ hợp shophouse hạng sang Hue Legacy Residence.

Tọa lạc ngay mặt đường Hồ Đắc Di, giữa khu dân cư sầm uất của phường An Cựu, Hue Legacy Residence được kiến tạo với tầm nhìn trở thành “phố Kinh Kỳ” mới - nơi hội tụ và đón trọn dòng chảy thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố di sản. Lợi thế vị trí trung tâm cùng khả năng kết nối thuận tiện chính là yếu tố then chốt giúp dự án trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả nhu cầu an cư chất lượng cao lẫn đầu tư sinh lời dài hạn.

Hue Legacy Residence vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là khu thương mại sôi động hứa hẹn đem lại những giá trị vượt trội cho các chủ nhân.

Các căn shophouse tại Hue Legacy Residence là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc châu Âu thời thượng và đường nét cổ điển tinh hoa Huế. Thiết kế tối ưu công năng sử dụng, nâng cao trải nghiệm sống và kinh doanh, đồng thời đáp ứng trọn vẹn gu thẩm mỹ tinh tế của các khách hàng cao cấp.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản khu vực trung tâm Huế đang bước vào chu kỳ phát triển mới, tổ hợp shophouse hạng sang Hue Legacy Residence được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự khởi sắc của thị trường, tạo cú hích dòng vốn đầu tư chất lượng cao, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng tầm vị thế bất động sản Huế trên bản đồ miền Trung.