Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba, hướng đến đối thoại

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 2/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 29/1, Mỹ công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Mỹ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba.

Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em".

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo Cuba và ông tin tưởng rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận. Ông Trump không nêu chi tiết về mức độ tiếp xúc cũng như thời điểm diễn ra đàm phán.

Kể từ khi hứng chịu các lệnh cấm vận của Mỹ từ năm 1962, Cuba phải nhập khẩu phần lớn dầu mỏ từ Venezuela. Tuy nhiên, cuộc không kích chớp nhoáng của Mỹ vào Venezuela đầu năm nay, cùng với việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa về Mỹ xét xử đã làm gián đoạn và thay đổi nhiều hoạt động của Caracas.

Tổng thống Trump từng nói việc vận chuyển dầu từ Venezuela sang Cuba sẽ tạm ngừng cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc này.

Việc Mỹ siết chặt các lệnh cấm vận và gần đây tiếp tục chặn dòng dầu đến Cuba khiến nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện quốc gia.