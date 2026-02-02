+
Dây chuyền tự động hóa sản xuất pháo hoa Tết tại Nhà máy Z121
(VTC News) -
Nhà máy Z121 tự động hóa sản xuất, nâng công suất lên trên 12 triệu sản phẩm và tăng cường các giải pháp nhận diện chống hàng giả, hàng nhái.
Đăng Khoa - Bá Tươi - Bích Ngọc
Tin mới
Lắp biểu trưng giọt nước ở khu vực Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19
14:38 02/02/2026
Đời sống
Khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
14:27 02/02/2026
Chính trị
Hàng loạt cây chết bất thường, rừng dương ven biển Gia Lai loang lổ, hoang tàn
14:00 02/02/2026
Đời sống
STUDY4 đưa công nghệ hiện đại vào luyện chứng chỉ ngoại ngữ trực tuyến
14:00 02/02/2026
Tin tức - Sự kiện
XSMN 2/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/2/2026
14:00 02/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 2/2/2026 - XSCM 2/2
14:00 02/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 2/2/2026 - XSDT 2/2
14:00 02/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 2/2/2026 - XSHCM 2/2
14:00 02/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 2/2/2026 - XSPY 2/2
14:00 02/02/2026
Xổ số miền Trung
Người đàn ông dùng 2.600m sợi nhôm 'dệt' ngựa thần may mắn đón Tết Bính Ngọ
14:00 02/02/2026
Chuyện bốn phương
Cách làm kẹo cùi bưởi thơm ngon đón Tết
13:30 02/02/2026
Gia đình
Gen Z lo khó cạnh tranh với AI
13:14 02/02/2026
AI
Đeo tai nghe, sử dụng điện thoại khi đi xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng
12:47 02/02/2026
Hòm thư pháp luật
Tuyên án 100 bị cáo làm giả gần 220.000 phiếu thử nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup
12:03 02/02/2026
Pháp đình
TP.HCM tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
12:00 02/02/2026
Đầu Tư
Lãnh tụ Iran cảnh báo Mỹ châm ngòi chiến tranh khu vực, ông Trump đáp trả
11:57 02/02/2026
Thời sự quốc tế
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Lào
11:57 02/02/2026
Tư liệu
Tập trung cải cách thể chế, thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành Tư pháp
11:56 02/02/2026
Tin nóng
Giọng ca 25 tuổi giành giải, K-Pop lập kỳ tích tại lễ trao giải Grammy 2026
11:50 02/02/2026
Ca Nhạc
Giá vàng lao dốc mạnh, chuyên gia cảnh báo gì?
11:47 02/02/2026
VTC NEWS TV
Phạt 19 triệu đồng tài xế ô tô vượt đèn đỏ ở Hà Nội
11:43 02/02/2026
Tin nóng
Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 17/1 đến 23/1
11:40 02/02/2026
Lá lành đùm lá rách
Phim 'Không giới hạn' tập 1: Lợi oán hận Kiên vì cái chết của anh trai
11:33 02/02/2026
Phim
Người dân ghi hình xe biển xanh đỗ sai, bùn đất che biển số gửi Cục trưởng CSGT
11:33 02/02/2026
Tin nóng
Apple sắp khai trương trung tâm đào tạo tại Việt Nam
11:29 02/02/2026
Chuyển đổi số
Giá vàng thế giới bốc hơi hơn 200 USD/ounce, trong nước mất mốc 170 triệu/lượng
11:28 02/02/2026
Tin giá vàng
Truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan trong vụ chuyển nhượng đất ở Bến Vân Đồn
11:24 02/02/2026
Bản tin 113
Chủ tịch Quốc hội: Bầu cử đúng luật, đúng quy trình, đúng thời hạn, đúng người
11:19 02/02/2026
Chính trị
Thủ tướng: Hội chợ Mùa Xuân là đòn bẩy chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá
11:10 02/02/2026
Chính trị
Ô tô thay đổi thế nào sau trăm năm phát triển?
11:09 02/02/2026
Thị trường