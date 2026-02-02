Đóng

Dây chuyền tự động hóa sản xuất pháo hoa Tết tại Nhà máy Z121

(VTC News) -

Nhà máy Z121 tự động hóa sản xuất, nâng công suất lên trên 12 triệu sản phẩm và tăng cường các giải pháp nhận diện chống hàng giả, hàng nhái.

Đăng Khoa - Bá Tươi - Bích Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới