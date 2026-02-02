Người đàn ông dùng 2.600m sợi nhôm 'dệt' ngựa thần may mắn đón Tết Bính Ngọ

(VTC News) -

Chuẩn bị bước sang năm Bính Ngọ (năm Ngựa), Dương Quang - nghệ nhân Trung Quốc - thu hút sự chú ý với tác phẩm thủ công độc đáo là hình tượng con ngựa được dệt hoàn toàn từ hơn 2.600 mét sợi nhôm. Tác phẩm không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước và màu sắc rực rỡ, mà còn gợi nhắc đến nghề thủ công dân gian có lịch sử hàng trăm năm, và hình tượng ngựa biểu trưng cho sức sống, sức mạnh và sự trung thực.

Dương Quang là nghệ nhân chuyên về nghệ thuật nhôm, sống tại thành phố Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông. Theo chia sẻ của anh với kênh truyền thông Fengxian Video, tác phẩm có tên “Ngựa thần ôm may mắn” được hoàn thiện trong khoảng nửa tháng và là tác phẩm lớn nhất anh từng thực hiện từ trước đến nay.

Anh Dương Quang chế tác hình tượng ngựa từ 2.600 mét sợi nhôm năm Bính Ngọ. (Ảnh: ChinaNews)

Hình tượng con ngựa được tạo hình sống động với hai chân trước giơ cao, hai chân sau vững vàng trên mặt đất, đầu ngửa ra phía sau, thể hiện khí thế mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Phần yên và dây cương được trang trí bằng nhiều màu sắc sặc sỡ, góp phần làm nổi bật vẻ uy nghi và sinh động của tác phẩm. Toàn bộ bức tượng được dệt thủ công từ sợi nhôm, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và kỹ thuật cao.

Dương Quang cho biết, chi phí nguyên liệu không hề rẻ, bởi nhôm là vật liệu đắt đỏ, tuy nhiên anh không tiết lộ cụ thể giá trị của bức tượng. Đối với anh, giá trị lớn nhất của tác phẩm nằm ở ý nghĩa văn hóa và tinh thần mà nó mang lại, đặc biệt trong bối cảnh năm Bính Ngọ sắp đến gần.

Nghệ thuật dệt chỉ nhôm là một nghề thủ công dân gian phổ biến tại Thanh Châu, có lịch sử từ thời nhà Tống (960–1127). Các nghệ nhân chủ yếu sử dụng chỉ nhôm kết hợp với một số kim loại khác như sắt và đồng, cùng những dụng cụ thủ công đơn giản như kìm và kéo để tạo nên các tác phẩm trang trí tinh xảo.

Hình tượng mang tên “Ngựa Thần Ôm May Mắn” được hoàn thiện trong nửa tháng. (Ảnh: ChinaNews)

Nhờ giá trị văn hóa đặc biệt, nghề làm đồ nhôm tại Thanh Châu đã được chính quyền địa phương đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Riêng anh Dương Quang cũng được công nhận là người kế thừa chính thức của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Trong thời gian tới, anh dự định sẽ tiếp tục chế tác thêm nhiều hình tượng ngựa với các kích cỡ và kiểu dáng khác nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Quang sáng tạo các tác phẩm lấy cảm hứng từ con giáp của năm. Năm 2024, năm Rồng, anh chế tác một con rồng vàng mang tên “Rồng vàng bay trong thế giới thịnh vượng”. Anh cho biết mỗi ngày có thể bán khoảng 100 sản phẩm cùng loại. Cũng trong năm này, anh được mời sang Hàn Quốc để giảng dạy cho trẻ em địa phương về nghệ thuật dệt chỉ kim loại truyền thống của Trung Quốc.

Dương đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc của mình. (Ảnh: ChinaNews)

Hai tác phẩm ngựa được anh Dương thực hiện. (Ảnh: ChinaNews)

Tháng 2/2025, anh tiếp tục gây chú ý khi hoàn thiện một bức tượng lớn của Na Tra, nhân vật thiếu niên trong thần thoại Trung Quốc, nổi tiếng với sức mạnh phi thường và tinh thần chống lại số phận, đúng thời điểm bộ phim hoạt hình Na Tra 2 trở thành bom tấn.

Theo lịch vạn niên, năm 2026 là năm Ngựa. Trong quan niệm dân gian, ngựa được yêu thích bởi mang nhiều ý nghĩa tích cực như sức sống, sức mạnh, sự sáng tạo và tính trung thực. Nhiều người thậm chí còn lựa chọn sinh con vào năm Ngựa với mong muốn con cái gặp nhiều may mắn.

Không chỉ giới nghệ nhân, công chúng Trung Quốc cũng thể hiện sự yêu mến đặc biệt với loài vật này. Hãng tin Tân Hoa Xã hồi giữa tháng 1 đưa tin, ba giáo viên tại tỉnh Hắc Long Giang đã cùng nhau vẽ hình con ngựa trên khu đất rộng khoảng 5.000 mét vuông, như một cách chào đón năm Ngựa đầy sáng tạo.