Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thế nào?

(VTC News) -

Thông tin dự báo thời tiết tháng 2/2026, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc vẫn còn chịu tác động từ 2-3 đợt không khí lạnh.

Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh tới có cường độ không mạnh, ít có khả năng gây ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, kéo dài như vừa qua.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đến thời điểm hiện nay, có thể nhận định, mùa đông ở miền Bắc năm nay có số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với những mùa đông năm trước.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026 tại miền Bắc được dự báo sẽ ấm hơn mọi năm, trong khi đó miền Nam mát mẻ hơn.

So sánh với mùa đông năm 2024-2025, miền Bắc nước ta có 13 đợt rét nhưng đến thời điểm hiện nay của mùa đông năm 2025-2026 chỉ khoảng 11 đợt rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nền nhiệt độ ở miền Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ cao hơn so với trung bình 0,5 - 1 độ C. Theo đó, thời tiết miền Bắc có khả năng trời ấm; miền Trung ấm, ít có khả năng mưa.

Tại Nam Bộ, dịp tết Nguyên đán những năm trước, khu vực này thường có nền nhiệt độ cao, thậm chí xảy ra nắng nóng. Nhưng trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nền nhiệt độ ở Nam Bộ được dự báo sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra nắng nóng là không cao.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, thời tiết nồm ẩm vừa qua đã xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc. Nhưng dự báo từ giữa tháng 2 trở đi và trong tháng 3 - tháng 4 là cao điểm của thời tiết nồm ẩm.

Về xu thế nhiệt độ, từ tháng 2 đến tháng 7, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế trong tháng 2 đến tháng 3 và khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4 có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 5, không khí lạnh hoạt động suy giảm về tần suất và cường độ. Tuy nhiên, gió mùa đông bắc có thể kết hợp với các hình thế thời tiết khác gây mưa cho khu vực phía bắc nước ta (tập trung trong tháng 5 và tháng 6).

Về hiện tượng nắng nóng, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 - đầu tháng 3 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ.

Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3. Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4, sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 4.