Dự báo thời tiết ngày 1/2: Miền Bắc trời rét, Hà Nội thấp nhất 14°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/2/2026

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm 3-6°C. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Sáng 1/2, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ trời chuyển rét.

Ngày 1/2, miền Bắc trời rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi 10-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C, Bắc Trung Bộ 14-17°C.

Khu vực Hà Nội mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 13-15°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/2/2026

TP Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, trong đó, Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 23°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi 10-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi. Trong đó, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.