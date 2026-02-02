Tập trung cải cách thể chế, thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành Tư pháp

Đây là nội dung chính trong Quyết định số 3758 mới được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh ký ban hành.

Công tác cải cách thể chế được đặc biệt lưu tâm với tinh thần thể chế phải đi trước, mở đường cho đột phá phát triển. Bộ Tư pháp tiếp tục quán triệt và thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11 thực hiện Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tập trung cải cách thể chế, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong ngành Tư pháp trong năm 2026

Việc tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là hoạt động trọng tâm để đạt được mục tiêu này. Bộ sẽ chủ động đôn đốc các bộ, ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Chương trình lập pháp năm 2026 và Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, nhất là các dự án luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, các dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy Nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp.

Đồng thời, việc thực hiện hoạt động kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng và thi hành pháp luật sẽ được chú trọng.

Với vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, Bộ Tư pháp sẽ chủ động, kịp thời phát hiện, nghiên cứu, đề xuất xử lý, sửa đổi, hoàn thiện chính sách, quy định của pháp luật, tháo gỡ nhanh nhất các "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế đang cản trở tiến trình phát triển bứt phá của đất nước; theo dõi, đôn đốc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2026 và tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp khắc phục căn bản tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền về cải cách hành chính nói riêng được đẩy mạnh. Phạm vi tuyên truyền trên Cổng Pháp luật quốc gia và các ấn phẩm, nền tảng truyền thông của Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật được mở rộng, hướng tới cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ngoài ra, chú trọng cải tiến giao diện và nâng cao chất lượng thông tin trên Trang thông tin cải cách hành chính thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ trong ngành Tư pháp, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý Nhà nước về pháp luật được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó tập trung triển khai 2 Đề án lớn (Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật), xây dựng và vận hành 5 cơ sở dữ liệu số cốt lõi; xây dựng Bản đồ pháp luật quốc gia, liên thông với các cơ quan trung ương và địa phương; đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Bộ Tư pháp cũng sẽ tập trung thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chủ động phối hợp và thúc đẩy triển khai việc cung cấp các dịch vụ công lĩnh vực tư pháp qua ứng dụng VNeID cho người dân, doanh nghiệp.