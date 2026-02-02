Không cần cửa hàng lớn, nhiều thương hiệu thời trang ở TP.HCM vẫn bán tốt

(VTC News) -

Chi phí mặt bằng cao cùng sự thay đổi hành vi mua sắm đang khiến thị trường thời trang TP.HCM xuất hiện nhiều mô hình bán hàng không cần cửa hàng, lấy thương mại điện tử làm kênh chủ lực.

Kho hàng - nơi vừa làm việc, vừa sinh hoạt

Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm ở TP.HCM, phía trước không có bảng hiệu, không treo poster quảng cáo, càng không phải mặt bằng mua sắm sầm uất. Nếu không được giới thiệu trước, ít ai nghĩ rằng nơi này mỗi ngày lại xuất đi hàng trăm đơn hàng thời trang đến khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Đơn hàng từ 100% nguồn khách online trong một ngày của vợ chồng chị T.

Bên trong, tầng trệt được tận dụng làm kho hàng, phía trên là không gian sinh hoạt của hai vợ chồng chủ thương hiệu.

Quần áo được treo gọn trên các giá sắt, phân loại theo mẫu mã, size số. Một góc nhà là bàn đóng gói, nơi nhân viên liên tục in đơn, kiểm hàng, dán nhãn. Không có tiếng nhạc xập xình, không ánh đèn trưng bày bắt mắt, nhưng guồng quay kinh doanh ở đây diễn ra đều đặn suốt nhiều năm qua.

“Chúng tôi bán online hoàn toàn, không có cửa hàng. Từ ngày bắt đầu đến giờ đã gần 5 năm”, chị T., chủ thương hiệu thời trang (xin giấu tên), nói với chúng tôi trong lúc vẫn thoăn thoắt kiểm tra đơn hàng trên điện thoại.

Khác với hình dung phổ biến rằng bán quần áo phải có cửa hàng, phải có vị trí đẹp để hút khách, thương hiệu này chọn một con đường khác ngay từ đầu. Không thuê mặt bằng, không đầu tư vào trang trí cửa hàng, toàn bộ nguồn lực được dồn cho sản phẩm, hình ảnh và vận hành online.

“Lúc mới làm, vốn không nhiều, nếu thuê mặt bằng là chết ngay. Nên hai vợ chồng quyết định tận dụng chính căn nhà đang ở, vừa làm kho, vừa bán hàng”, chị T. kể.

Thời gian đầu, công việc gần như xoay quanh chiếc điện thoại. Chị phụ trách chụp hình, đăng bài, trả lời khách; chồng chị lo khâu nhập hàng, đóng gói, giao cho đơn vị vận chuyển. Khi lượng đơn tăng lên, họ thuê thêm nhân viên, nhưng mô hình vẫn gọn nhẹ, không phát sinh chi phí mặt bằng lớn.

Đến nay, thương hiệu này duy trì khoảng 300 đơn hàng mỗi ngày vào những thời điểm bán tốt. Mùa cao điểm có thể cao hơn, mùa thấp điểm giảm xuống nhưng vẫn đảm bảo dòng tiền ổn định.

“Chúng tôi không chạy theo việc mở cửa hàng cho oai. Quan trọng là bán được hàng và có lãi”, chị T. nói thẳng.

Không gian kho hàng cũng chính là nơi sinh hoạt của hai vợ chồng. Sự chồng lấn này đôi khi gây bất tiện, nhưng đổi lại là khả năng kiểm soát sát sao mọi khâu.

“Mình ở đây, làm việc ở đây, nên biết từng kiện hàng ra vào. Có vấn đề là xử lý ngay”, anh H., chồng chị T. chia sẻ. Theo anh, nếu thuê kho riêng, chi phí sẽ đội lên đáng kể, trong khi hiệu quả chưa chắc cao hơn.

Hiện tại, thương hiệu thuê một nhóm nhân viên chuyên đóng gói, xử lý đơn. Công việc được chia theo ca, cao điểm nhất là buổi tối, khi đơn hàng dồn về sau các phiên livestream hoặc chương trình khuyến mãi.

“Nhân viên chỉ tập trung vào đóng gói, lên đơn. Không phải đứng bán, không phải tiếp khách, nên năng suất cao hơn”, anh H. cho biết.

Căn nhà trong hẻm nhỏ vừa là nơi để ở, vừa là nơi kinh doanh của hai vợ chồng.

Theo nhiều người trong ngành, một trong những lý do khiến các thương hiệu thời trang online có thể bán tốt mà không cần cửa hàng là cấu trúc chi phí thấp.

Không phải trả tiền thuê mặt bằng ở các tuyến đường lớn, không cần đội ngũ nhân viên bán hàng đông đảo, chi phí cố định được cắt giảm đáng kể. Điều này cho phép người bán linh hoạt hơn trong việc định giá sản phẩm.

“Cùng một mẫu áo, nếu bán offline phải cộng tiền mặt bằng, nhân viên, điện nước… thì giá không thể thấp. Còn online, chi phí nhẹ hơn nên giá bán dễ tiếp cận hơn với khách”, chị T. phân tích.

Áp lực phía sau những đơn hàng

Thực tế, nhiều khách hàng thừa nhận họ chọn mua online vì giá mềm hơn, trong khi chất lượng không khác biệt quá lớn. Với những thương hiệu làm chủ được khâu sản xuất hoặc nhập hàng trực tiếp, lợi thế này càng rõ rệt.

Dù không có cửa hàng offline, thương hiệu này không hề “vô hình” trên thị trường. Ngược lại, họ hiện diện thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng.

“Khách không cần biết mình ở đâu, chỉ cần thấy sản phẩm hợp, giá ổn, giao hàng nhanh là mua”, chị T. nói. Theo chị, niềm tin của khách hàng được xây dựng qua trải nghiệm mua sắm lặp lại, chứ không phải qua bảng hiệu hay mặt tiền.

Việc chăm sóc khách hàng, xử lý đổi trả cũng được xem là yếu tố sống còn. “Online mà làm khó khách là mất luôn. Nên tụi tôi ưu tiên đổi trả nhanh, phản hồi sớm”, chị chia sẻ.

Thực tế, mô hình bán thời trang không cửa hàng không phải là mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí mặt bằng ngày càng cao và hành vi tiêu dùng thay đổi, mô hình này đang trở thành lựa chọn của nhiều thương hiệu nhỏ và vừa.

Có những ngày thương hiệu này bán hơn 500 đơn hàng.

Theo các chuyên gia bán lẻ, cửa hàng offline từng là điều kiện gần như bắt buộc để xây dựng thương hiệu. Nhưng hiện nay, kênh online đã thay thế phần lớn vai trò đó, đặc biệt với các ngành hàng như thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện.

“Cửa hàng không còn là điều kiện sống còn. Nó chỉ là một trong nhiều công cụ bán hàng”, một chuyên gia nhận định.

Tuy vậy, bán thời trang online hoàn toàn cũng không phải con đường dễ dàng. Cạnh tranh gay gắt, chi phí quảng cáo ngày càng tăng, yêu cầu về vận hành - logistics - chăm sóc khách hàng ngày càng cao.

“Không có cửa hàng thì phải bù lại bằng hình ảnh đẹp, nội dung tốt, xử lý đơn nhanh. Làm không tới là khách bỏ ngay”, anh H. thừa nhận. Theo anh, giai đoạn đầu hai vợ chồng gần như làm việc 12 - 14 tiếng mỗi ngày để giữ nhịp.

Ngoài ra, việc không có cửa hàng cũng đồng nghĩa với việc khách không được thử đồ trực tiếp, buộc người bán phải đầu tư nhiều hơn vào mô tả sản phẩm, chính sách đổi trả.

Câu chuyện của vợ chồng chị T. cho thấy một thực tế đang dần hình thành trên thị trường thời trang TP.HCM. Đó là cửa hàng offline không còn là điều kiện bắt buộc để bán tốt.

Với nhiều người bán, cửa hàng chỉ còn là lựa chọn bổ sung, phục vụ mục đích trải nghiệm hoặc xây dựng hình ảnh, chứ không phải trung tâm tạo doanh thu. Doanh số, trong nhiều trường hợp, đến từ kho hàng, livestream và những cú click trên màn hình điện thoại.

“Có thể sau này, khi thương hiệu lớn hơn, chúng tôi sẽ mở cửa hàng. Nhưng nếu mở, cũng không phải để bán chính, mà để khách đến xem, thử”, chị T. nói.