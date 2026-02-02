Bị đuổi khỏi Thiếu Lâm Tự, cao thủ lập đế chế võ thuật kiếm nghìn tỷ

(VTC News) -

Thích Diên Lỗ, tên thật là Lâm Thanh Hoa, người Sơn Đông, gia cảnh bình thường. Từ nhỏ ông đã mê luyện võ. Năm 1987, khi Thích Diên Lỗ 15 tuổi, cha mẹ thấy học võ có tương lai nên đưa ông đến chùa Thiếu Lâm ở Đăng Phong (Hà Nam), bái trụ trì khi đó là Thích Vĩnh Tín làm thầy. Lâm Thanh Hoa sau đó được ban pháp danh là Thích Diên Lỗ.

Bị đuổi khỏi Thiếu Lâm Tự

Thời gian đầu, quan hệ thầy trò rất gắn bó. Thích Diên Lỗ luyện tập chăm chỉ, năm 1998 còn đại diện chùa Thiếu Lâm giành huy chương vàng tán thủ toàn quốc. Khi đó Thiếu Lâm đang trong quá trình thương mại hóa, rất cần những thành tích như vậy để tạo danh tiếng.

Thấy đồ đệ có triển vọng, Thích Vĩnh Tín giao cho ông phụ trách các công việc của Đoàn võ tăng Thiếu Lâm, dẫn đội đi khắp nơi trong và ngoài nước xây dựng các cơ sở huấn luyện, quảng bá công phu Thiếu Lâm. Hai người phối hợp khá ăn ý, bên ngoài đều nói họ đã đưa văn hóa Thiếu Lâm ra toàn cầu.

Thời gian tốt đẹp của cả hai không kéo dài. Năm 2005, để tuyển sinh nhiều hơn, Thích Diên Lỗ tự lập một văn phòng tuyển sinh, gây mâu thuẫn với Thích Vĩnh Tín. Thích Vĩnh Tín cho rằng đồ đệ đã “cứng cánh”, quyền lực ngày càng lớn. Từ đó, Thích Vĩnh Tín thường xuyên yêu cầu Thích Diên Lỗ nộp phí, ít thì vài chục nghìn, nhiều thì hàng triệu nhân dân tệ.

Thích Vĩnh Tín và Thích Diên Lỗ trở mặt với nhau

Ban đầu Thích Diên Lỗ còn đưa, nhưng về sau không chịu nổi. Cuối năm 2012, ông từ chối một khoản 2 triệu NDT, kết quả là bị Thích Vĩnh Tín khai trừ khỏi Thiếu Lâm, với lý do đời sống riêng tư hỗn loạn, vi phạm giới luật Phật môn.

Theo truyền thông Trung Quốc, Thích Diên Lỗ quả thật đã kết hôn và có con. Tờ 163 cho biết từ năm 1993, ông đã làm đám cưới ở quê nhưng giấu nhà chùa. Ngoài ra, ông còn vướng vào quan hệ với một người phụ nữ khác, khiến vợ cả từng làm ầm ĩ chuyện ly hôn, sự việc khá tai tiếng.

Sau khi bị khai trừ, Thích Diên Lỗ không phục. Ngày 8/8/2015, ông lên Bắc Kinh, dùng tên thật để tố cáo Thích Vĩnh Tín, liệt kê hàng loạt cáo buộc như biển thủ tài chính, quan hệ nam nữ không trong sạch, chiếm đoạt tài sản… và còn kéo thêm nhiều tăng nhân cùng ký tên.

Thích Diên Lỗ từng tố cáo Thích Vĩnh Tín

Tuy nhiên, đoàn điều tra khi đó mất 2 năm, đến năm 2017 kết luận các tố cáo không có căn cứ, cho rằng Thích Vĩnh Tín không có vấn đề lớn. Thích Diên Lỗ sau đó rời khỏi giới Thiếu Lâm trong sự bẽ bàng, từ đó không còn dính dáng đến các hoạt động Phật giáo, tập trung làm việc riêng của mình.

Mở trường dạy võ kiếm hơn ngàn tỷ

Vốn có nền tảng võ thuật và khả năng quản lý, sau khi rời đi, Thích Diên Lỗ dồn toàn bộ tâm sức vào việc mở trường dạy võ. Thực ra từ năm 1997, ông đã lập một đội huấn luyện võ tăng Thiếu Lâm, quy mô nhỏ, chỉ vài chục người. Sau khi bị khai trừ, ông đổi tên thành Trường Võ thuật Thiếu Lâm Diên Lỗ để tránh sóng gió và tiếp tục tuyển sinh.

Khởi đầu rất khó khăn, thiếu vốn, nhưng ông kiên trì mở rộng cơ sở, bổ sung trang thiết bị, tuyển giáo viên. Hiện nay, Trường Võ thuật Thiếu Lâm Diên Lỗ đã trở thành một “đại hộ” ở khu vực Đăng Phong, diện tích hơn 1.600 mẫu, tổng diện tích xây dựng 600.000 m², gồm 4 cơ sở, đào tạo liên thông từ tiểu học đến cao đẳng. Số học sinh vượt 20.000 người, nhiều báo cáo nói gần 28.000.

Thích Diên Lỗ mở trường dạy võ riêng sau khi bị đuổi khỏi Thiếu Lâm Tự

Trường không chỉ dạy võ mà còn bổ sung các môn nghệ thuật, điện ảnh, thể thao, văn hóa truyền thống và khoa học – công nghệ. Chương trình nửa ngày học văn hóa, nửa ngày luyện võ, khá toàn diện. Tuyển sinh rất “nóng”, mỗi năm phụ huynh từ khắp nơi đưa con tới. Đội xe đưa đón lên tới 1.300 chiếc, mỗi kỳ nghỉ di chuyển rất rầm rộ.

Thành tích của trường dạy võ này rất ấn tượng khi đào tạo hơn 5.900 vận động viên chuyên nghiệp, giành 636 huy chương vàng cấp quốc gia... Tại Giải vô địch quyền thuật toàn quốc năm 2025, học viên của trường giành 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; có 1.368 học sinh đỗ đại học, trong đó có những trường hàng đầu như Đại học Thể thao Bắc Kinh. Trường còn hợp tác với doanh nghiệp để bố trí việc làm cho học viên sau tốt nghiệp.

Học phí của trường chia làm ba mức: lớp phổ thông 18.900 NDT/năm, lớp cao cấp 22.800 NDT, lớp thực nghiệm 29.800 NDT, bao gồm ăn ở và học tập. Mức phí càng cao thì chăm sóc và ăn uống càng tốt.

Ngôi trường dạy võ thuật của Thích Diên Lỗ thu hút nhiều học viên

Chỉ tính mức thấp nhất, 20.000 học sinh đã mang về 378 triệu NDT học phí mỗi năm cho Thích Diên Lỗ. Cộng thêm các lớp cao cấp, thu nhập biểu diễn và chi nhánh nước ngoài, tổng doanh thu có thể đạt 400–600 triệu NDT. Số tiền này được tái đầu tư vào cơ sở vật chất: nhà thi đấu trong nhà, điều hòa, camera giám sát…, thậm chí còn xây dựng dự án trường bóng đá, năm 2024 chi 12,86 triệu NDT mua đất.

Thích Diên Lỗ là pháp nhân của trường nhưng khá kín tiếng. Ông thuê hiệu trưởng phụ trách vận hành hằng ngày, bản thân ít khi xuất hiện, chủ yếu tham gia các hoạt động nội bộ. Năm 2024, tại lễ khánh thành cổng trường mới, ông có bài phát biểu, thể hiện tinh thần tốt cùng vóc dáng cân đối.

Tất nhiên, ngôi trường của Thích Diên Lỗ không phải không có tranh cãi. Trên mạng, một số học sinh phàn nàn quản lý nghiêm khắc, đi muộn hay mua đồ ăn vặt cũng bị phạt. Ngôi trường này cũng bị chỉ trích học phí cao, lợi dụng danh nghĩa Thiếu Lâm để kiếm tiền. Bản thân Thích Diên Lỗ liên quan ba doanh nghiệp: một công ty ở Trịnh Châu nắm 49% cổ phần; hai công ty khác đã bị hủy đăng ký hoặc giải thể, có khoản lỗ.

Tuy vậy, trường dạy võ vẫn là trụ cột chính trong hoạt động kinh doanh của Thích Diên Lỗ. Các chi nhánh hải ngoại của trường đã mở rộng sang Mỹ, Nga, Pháp, Hàn Quốc và hơn chục quốc gia khác, ảnh hưởng không nhỏ. Nhờ đó, Thích Diên Lỗ “lội ngược dòng”, trở thành doanh nhân thực sự. Sau khi rời Thiếu Lâm Tự, ông còn làm ăn tốt hơn.

Ước tính ngôi trường võ thuật của Thích Diên Lỗ quản lý hơn 20 nghìn học viên

Đời sống cá nhân của Thích Diên Lỗ có nhiều tranh cãi. Thời trẻ, ông giấu chùa để kết hôn, sinh con năm 1993. Tuy nhiên người vợ đầu từng mâu thuẫn gay gắt với ông. Sau khi bị khai trừ, ông chính thức ở bên người phụ nữ từng xen vào cuộc hôn nhân rồi ly hôn vợ cả.

Người phụ nữ thứ hai của Thích Diên Lỗ không xinh đẹp nhưng nhanh nhẹn, sắc sảo, phụ trách hậu cần và tài chính cho ông. Hai người tuổi tác tương đương, trông khá hòa hợp. Con trai của Thích Diên Lỗ học ở Australia, con gái học võ trong trường. Gia đình của Thích Diên Lỗ sống kín tiếng. Văn phòng của ông có nhiều đồ cổ, không gian sang trọng, nhưng bản thân ông không thích phô trương.

Ngày 27/7/2025, Thích Vĩnh Tín bị đưa đi điều tra vì nghi vấn biển thủ tài sản, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ và có con ngoài giá thú. Thích Diên Lỗ không công khai ăn mừng, chỉ đăng trên mạng xã hội một câu: “Thiện ác đến cuối cùng đều có báo”, rồi khóa bình luận, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Hiện tại, Thích Diên Lỗ tránh xa thị phi, vừa lo sự nghiệp vừa lo gia đình, cuộc sống khá dư dả. Sau khi rời chùa Thiếu Lâm, ông xây dựng nên “đế chế” võ thuật riêng, quản lý hơn 20.000 người, doanh thu hằng năm vượt 378 triệu NDT (hơn 1,4 nghìn tỷ đồng).