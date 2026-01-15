Mua sắm Tết trên sàn thương mại điện tử bùng nổ, cạnh tranh khốc liệt

(VTC News) -

Ngay từ cuối tháng 11 Âm lịch năm Ất Tỵ, khi không khí Tết còn chưa thực sự lan rộng ngoài thị trường, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã đồng loạt kích hoạt mùa mua sắm cuối năm. Hàng loạt chiến dịch giảm giá, livestream bán hàng, giao nhanh được triển khai sớm hơn thường lệ, biến TMĐT thành mặt trận chính của thị trường tiêu dùng Tết.

Thay vì chờ đến những ngày cận Tết, người tiêu dùng đang có xu hướng mua sắm rải rác, đặt hàng sớm và ưu tiên kênh online. Điều này buộc các sàn và người bán phải bước vào cuộc đua giành thị phần ngay từ lúc chưa đến tháng Chạp.

Đơn hàng Tết tăng mạnh

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 14/1/2026 (26/11 năm Ất Tỵ), lượng truy cập và đơn hàng trên các sàn TMĐT lớn tăng mạnh. Đại diện Shopee cho biết, chỉ trong hai tuần đầu của chiến dịch mua sắm Tết, lượng người dùng truy cập tăng khoảng 25 - 30% so với tháng trước, trong khi số đơn hàng nhóm sản phẩm phục vụ Tết tăng trên 30%.

2 "ông lớn" TMĐT Shopee và TikTok shop liên tục giới thiệu chương trình khuyến mãi dịp Tết.

Tại TikTok shop, xu hướng tương tự cũng được ghi nhận. Dữ liệu nội bộ của sàn này cho thấy, các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm khô, đồ gia dụng nhỏ, quà Tết ghi nhận tăng trưởng đơn hàng mạnh, dù thời điểm cao nhất của mùa Tết vẫn còn ở phía trước.

Trong khi đó, Lazada Việt Nam cho biết sẽ chính thức khởi động chiến dịch “Siêu sale Tết” từ ngày 15/1 đến 10/2/2026. Với thời gian triển khai dài và loạt ưu đãi như giảm giá đến 88%, voucher lên đến 8 triệu đồng, trợ giá freeship toàn sàn... Mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng Việt cơ hội chủ động lên kế hoạch mua sắm sớm, tối ưu chi tiêu cho một mùa Tết trọn vẹn.

Điểm đáng chú ý là nhịp tăng tại các sàn TMĐT không dồn một vài ngày trọng điểm mà diễn ra đều đặn theo từng tuần. Điều này cho thấy xu hướng mua sắm Tết đã thay đổi rõ rệt, người tiêu dùng không chờ “nước đến chân mới nhảy” mà chủ động mua sớm để tránh áp lực giá và giao hàng cận Tết.

Khảo sát nhanh với người tiêu dùng cho thấy, tiện lợi và minh bạch giá là hai yếu tố chính kéo người mua lên sàn TMĐT trong mùa Tết.

Chỉ với vài thao tác, người mua có thể so sánh giá, xem đánh giá sản phẩm, lựa chọn thời gian giao hàng phù hợp. Các chương trình miễn phí vận chuyển, giao nhanh 24 - 48 giờ càng củng cố thói quen mua sắm online.

Chị Minh Hằng, một khách hàng tại TP.HCM cho biết, năm nay gia đình chị đặt gần như toàn bộ bánh kẹo, hạt khô, đồ khô Tết trên sàn từ sớm.

Lượng đơn hàng mùa cận Tết từ các sàn TMĐT của một khách hàng ở TP.HCM.

“Mua sớm giá ổn định, không lo hết hàng, lại không phải chen chúc. Chỉ những thứ rất đặc thù như thịt cá, trái cây...mới mua sau. Mua trên sàn TMĐT đặc biệt phù hợp với gia đình tôi, vì cuối năm công việc bận rộn không có thời gian đi chợ”, chị Hằng nói.

Theo đánh giá của các sàn, nhóm khách hàng trẻ, dân văn phòng, gia đình trẻ là lực lượng mua sắm Tết sớm và mạnh nhất trên kênh online.

Người bán đua tranh khốc liệt

Không chỉ người mua, người bán trên sàn TMĐT cũng buộc phải thay đổi nhịp vận hành. Thay vì “dồn lực” bán hàng trong 1 - 2 tuần cao điểm, nhiều shop, nhiều thương hiệu đã chuẩn bị hàng Tết và triển khai bán từ rất sớm.

Chủ một kênh bán thực phẩm khô quy mô lớn trên TikTok Shop, với hơn 200.000 lượt theo dõi cho biết: “Nếu đợi cận Tết mới chạy đơn thì không kịp trở tay. Năm nay tôi lên sàn bán Tết từ đầu tháng 11, chia nhỏ khuyến mãi theo từng đợt”.

Theo người này, lượng đơn hàng trong tháng 11 âm lịch năm nay tăng khoảng 25% so với tháng trước, nhưng chi phí vận hành cũng tăng mạnh. “Cạnh tranh rất khốc liệt. Giá phải tốt, phản hồi phải nhanh, giao hàng phải đúng hẹn. Chỉ cần chậm một khâu là bị đánh giá xấu ngay”, người này nói.

Một shop bán quần áo Tết ở TP.HCM chốt hơn 300 đơn/ngày trên 2 sàn Shopee và TikTok shop.

Livestream bán hàng tiếp tục là công cụ quan trọng trong mùa Tết trên sàn TMĐT. Trên các sàn, nhiều phiên livestream thu hút hàng chục nghìn lượt xem, đơn hàng chốt liền tay. Tuy nhiên, theo các chủ shop, livestream không còn là “mỏ vàng dễ đào” như giai đoạn trước. Chi phí thuê KOL, chi phí quảng cáo, chiết khấu cho sàn ngày càng cao, trong khi biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Người bán nói họ chỉ được thuê quyền tiếp cận người mua thông qua quảng cáo, đấu giá từ khóa, tài trợ livestream hay các chương trình ưu đãi do sàn kiểm soát. Không chạy quảng cáo, gian hàng gần như “tàng hình”. Không giảm giá sâu, rất khó lọt top tìm kiếm hay danh sách gợi ý.

"Ngày trước chỉ cần sản phẩm tốt, chăm sóc khách cũ nhiệt tình việc bán hàng trở nên dễ dàng. Còn bây giờ, nếu không đổ tiền cho Shopee Ads hoặc booking KOL thì khó có đơn lắm. Lợi nhuận tính trên từng đơn không cao, phải bán rất nhiều mới có lãi", chủ một kênh bán trang phục Tết tại TP.HCM nói.

Vấn đề lớn nhất của người bán hiện nay là chi phí bán hàng ngày càng phình to. Với một đơn hàng trên Shopee hoặc TikTok shop, người bán thường phải chịu đồng thời như phí nền tảng (5 - 10%), phí thanh toán, phí vận chuyển hoặc trợ giá freeship, chi phí quảng cáo để có traffic, thậm chí chi phí voucher, khuyến mãi theo chương trình của sàn.

Nhân viên giao hàng cũng cho biết lượng hàng mùa Tết cao hơn ngày thường khoảng 30%.

Dù vậy, theo các chủ shop, Shopee vẫn là kênh mang lại đơn ổn định nhất, nên phải cố gắng tối ưu vận hành, canh giờ chạy flash sale và mạnh dạn livestream để bù lại.

Cùng với sự bùng nổ đơn hàng, áp lực logistics đang trở thành bài toán lớn cho cả sàn và người bán. Các đơn vị vận chuyển đã phải tăng công suất từ sớm để tránh quá tải khi bước vào cao điểm cận Tết.

Các sàn cho biết, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với các đối tác giao nhận để mở rộng năng lực kho bãi và đội ngũ giao hàng, đồng thời khuyến khích người bán đẩy hàng sớm, tránh dồn đơn vào những ngày cuối năm.

Tuy nhiên, rủi ro giao chậm, giao trễ vẫn được dự báo sẽ tăng khi nhu cầu mua sắm tiếp tục leo thang. Đây là lý do nhiều người bán chọn cách bán sớm để giảm rủi ro, thay vì chờ sát Tết mới “xả hàng”.