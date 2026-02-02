Gần 87% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng

(VTC News) -

Theo Ngân hàng Nhà nước, số tài khoản thanh toán của cá nhân đã tăng 13,68% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, bình quân hàng năm, giao dịch qua kênh Internet tăng tương ứng 60,6% về số lượng và 31,92% về giá trị; giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 73,32% về số lượng và 52,55% về giá trị; giao dịch qua kênh QR Code tăng tương ứng 106,24% về số lượng và 128,15% về giá trị, vượt các mục tiêu đề ra.

Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đến cuối năm 2024 đạt 66,8%5. 100% cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, cao đẳng) trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí thông qua hệ thống ngân hàng; 82% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt vượt 50% trong năm 2025.

Tính đến tháng 12/2025, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành đạt trên 164 triệu thẻ (tăng 5,32% so với cùng kỳ năm 2024); số lượng ATM giảm 1,09% so với năm 2024. Trong năm 2025, giao dịch qua ATM giảm 17,30% về số lượng và giảm 6,02% về giá trị so với năm 2024. Qua đó cho thấy tiền mặt đang dần được thay thế trong cuộc sống hàng ngày.

Việc phối hợp thu ngân sách Nhà nước qua ngân hàng thương mại tiếp tục được chú trọng và tăng cường. Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với NHNN đẩy mạnh công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại.

Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của ngân hàng Nhà nước đã được kết nối với toàn bộ Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh trong cả nước, đáp ứng được nhu cầu thu, chi ngân sách của người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ kết nối với các cơ quan liên quan (thuế, hải quan...) cải tiến, đa dạng hóa các kênh thu, nộp thuế, tạo nhiều tiện ích và thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế.

Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đảm bảo an ninh tiền tệ, vừa bứt phá trở thành một trong những bộ, ngành tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu, trình ban hành/ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhiều dịch vụ, phương thức thanh toán mới, tiện ích, hiện đại.