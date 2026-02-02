Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm nay (2/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, trời rét. Ngày 3/2, các khu vực này tăng nhiệt, trời còn rét vào buổi sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trong 24-48 giờ tới, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác trên cả nước đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường vào cuối tuần. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Nhận định thời tiết từ đêm 3/2 đến 11/2, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, không khí lạnh cường độ ổn định sau suy yếu dần và được tăng cường trở lại vào khoảng ngày 6-7/2. Trong thời gian từ đêm 6-7/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trong thời kỳ dự báo, các khu vực này duy trì hình thái thời tiết rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào vài nơi, từ 7-10/2, khu vực này có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác mưa rào vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Hôm nay, Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15°C, cao nhất 20-22°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, ngày mai (3/2), khu vực này tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất 23°C, thấp nhất 13°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Sang ngày 4/2, khu trung tâm TP Hà Nội tiếp tục tạnh ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng nhẹ lên mức 14-25°C, thời tiết ấm áp.

Trong hai ngày 5-6/2, khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ tiếp tục tăng, cao nhất ở mức 26°C, thấp nhất dao động 18-19°C.

Ngày 7/2, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chuyển trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ. Tuy nhiên, cường độ đợt không khí lạnh này không quá mạnh, nhiệt độ giảm xuống cao nhất 23°C, thấp nhất 18°C. Mức nhiệt độ này duy trì trong ngày 8/2, trời tạnh ráo trở lại, có mây, không mưa.

Ngày 9/2, khu vực trung tâm Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ lên cao nhất 24°C, nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ về ngưỡng 17°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (10-11/2), khu vực này xuất hiện mưa rào, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24°C, thấp nhất tăng lên mức 20°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không quá cao.