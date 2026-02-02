Bão mùa đông càn quét nước Mỹ, hơn 1.200 chuyến bay bị huỷ

(VTC News) -

Theo FlightAware, tính đến 10h30 ngày 1/2 (giờ địa phương), có 1.289 chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy. Riêng sân bay quốc tế Charlotte Douglas bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 809 chuyến bay đến và đi bị hủy. Vào ngày 31/1, có gần 2.500 chuyến bay cũng bị hủy trên khắp nước Mỹ.

Ông Rich Otto, nhà khí tượng học tại Trung tâm Dự báo Thời tiết thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại College Park, Maryland cho biết nhiệt độ trên khắp miền đông nước Mỹ sẽ giảm nhẹ trong tuần này, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường.

Bão mùa đông tại Mỹ ảnh hưởng đến nhiều hoạt động. (Ảnh: AP)

Miền đông nước Mỹ đã hứng chịu hai trận bão tuyết lớn và đợt rét đậm trong vòng hai tuần, gây áp lực lên lưới điện khi nhu cầu sưởi ấm tăng cao và băng giá gây mất điện cho hàng nghìn hộ gia đình. Tuyết rơi dày và nhiệt độ cực thấp là nguyên nhân dẫn đến một số chuyến bay bị hủy.

Tập đoàn năng lượng Duke Energy yêu cầu khách hàng tại Carolina giảm nhu cầu sử dụng năng lượng từ 4 - 10h ngày 2/2 (giờ địa phương) với hy vọng tránh được tình trạng mất điện tạm thời. Khách hàng cũng được khuyến cáo nên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức cao, không nên sử dụng thiết bị lớn như máy giặt và máy rửa chén, chủ sở hữu xe điện nên hoãn sạc điện cho đến giữa trưa.

Theo PowerOutage.com, gần 178.000 hộ gia đình và doanh nghiệp, chủ yếu ở Mississippi, Tennessee, Florida và Louisiana bị mất điện. Nhiều khu vực trong số đó cũng bị mất điện kể từ khi một trận bão băng làm đổ các đường dây truyền tải điện vào tuần trước.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), lượng tuyết rơi ở hầu hết khu vực Bắc Carolina và nhiều khu vực ven biển sẽ giảm dần vào khoảng trưa ngày 1/2 và cơn bão mùa đông sẽ mạnh lên ở ngoài khơi, có thể tạo ra mức gió giật mạnh cấp bão ở vùng biển sâu.

Hôm 27/1, lượng tuyết rơi dày đặc hơn 30cm trải dài trên dải đất rộng 2.100km từ Arkansas đến New England (Mỹ) cũng làm tê liệt giao thông, hủy bỏ nhiều chuyến bay và dẫn đến việc đóng cửa nhiều trường học.

Ít nhất 29 người thiệt mạng tại các tiểu bang trong đợt rét đậm lần này. Trong đó hai người bị xe dọn tuyết cán ở Massachusetts và Ohio, nhiều vụ tai nạn trượt tuyết gây tử vong ở Arkansas và Texas, một phụ nữ được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng cơ thể phủ đầy tuyết. Tại thành phố New York, quan chức cho biết 8 người được tìm thấy thiệt mạng ngoài trời.