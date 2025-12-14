Miền Bắc Nhật Bản chìm trong bão tuyết

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, do ảnh hưởng của khí áp thấp, toàn bộ khu vực miền Bắc và phía Tây nước này, đặc biệt là các tỉnh Hokkaido, Aomori… đang phải hứng chịu những đợt tuyết lớn, kèm theo cuồng phong gây bão tuyết dữ dội.

Liên tục từ sáng 14/12, tốc độ gió đo được tại Hokkaido lên tới 28m/giây, còn các khu vực khác dao động từ 23,5m đến 25m/giây. Đặc biệt, tại các khu vực ngoài khơi, tốc độ gió lên tới 40m/giây.

Nhiều khu vực của Aomori chìm trong bão tuyết. (Ảnh: NHK)

Bên cạnh đó, lượng tuyết rơi cũng dày kỷ lục. Theo ghi nhận của các đài quan trắc, nhiều đơn vị hành chính thuộc tỉnh Aomori, lượng tuyết tính đến 13h hôm nay, theo giờ địa phương, lên tới 156cm. Các khu vực khác cũng đang phải hứng chịu lượng tuyết rơi dày từ khoảng 48cm-71cm.

Bão tuyết và băng giá đang gây ảnh hưởng xấu tới giao thông và sinh hoạt của cư dân nhiều địa phương của Nhật Bản. Theo báo cáo của Công ty quản lý sân bay Hokkaido, chỉ tính riêng đến 13h hôm nay, sân bay Shin Chitose đã phải hủy 120 chuyến bay vì thời tiết khắc nghiệt.

Trước đó, hôm 12/12 sân bay này cũng đã phải tạm dừng 92 chuyến bay do băng tuyết dày đặc vượt ngưỡng an toàn hàng không.

Nhiều nơi lượng tuyết đến 13h ngày 14-12 đã lên tới 156cm. (Ảnh: NHK)

Bên cạnh đó, Công ty đường sắt Hokkaido cũng đã buộc phải tạm dừng 58 chuyến tàu cao tốc vì bão tuyết, đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục hủy 19 chuyến khác vào ngày mai (15/12).

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo, thời tiết xấu sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới và đã ban bố cảnh báo nguy hiểm do bão tuyết tại toàn bộ các địa phương thuộc miền Bắc và phía Tây nước này.