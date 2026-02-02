Truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan trong vụ chuyển nhượng đất ở Bến Vân Đồn

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị, liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM) rộng hơn 6.200 m2.

22 bị can bị truy tố về các tội: Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

TAND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan. (Ảnh: Bộ Công an)

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) và bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện tại, bà Lan đang bỏ trốn.

Ngày 26/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đồng thời kêu gọi bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Bà Lan không ra trình diện hoặc đầu thú, được xác định là từ bỏ quyền tự bào chữa nên bị điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Như Loan (nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Loan bị bắt tạm giam, sau đó được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh.

Ông Lê Quang Thung (nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn ở Phường 12, Quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị can tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Lê Quang Thung với vai trò là quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD; thực tế đã 2 lần nhận 200.000 đô Singapore và 300.000 USD của bà Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín), Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) để bán khu đất 39-39B cho Linh, Dừa trái pháp luật.

Ông Thung còn chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Như Loan bị cho là nhận thức rõ khu đất 39-39B là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho bị can Linh, Dừa mua khu đất không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật. Sau đó, hai bị can Linh, Dừa chuyển nhượng lại khu đất cho bà Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Thông qua việc mua, bán khu đất 39-39B, bị can Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước.