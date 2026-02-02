Đeo tai nghe, sử dụng điện thoại khi đi xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng

(VTC News) -

Mức phạt đeo tai nghe khi lái xe máy

Căn cứ khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Đi xe dàn hàng ngang;

b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

c) Sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính;

d) Buông cả hai tay; đi xe bằng một bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy hai bánh; đi xe bằng hai bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy ba bánh;

đ) Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang, vác và chở vật cồng kềnh; chở người đứng trên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe quá giới hạn quy định;

e) Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;

g) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, theo quy định thì người đi xe máy không được sử dụng thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính khi điều khiển xe. Điều này có nghĩa là dù chỉ đeo một bên tai nghe hay cả hai bên khi đi xe máy thì đều bị coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Về mức phạt với hành vi này, theo điểm đ khoản 4 và điểm b khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe

Trường hợp sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi đang điều khiển xe máy mà gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (điểm b khoản 10 và điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Mức phạt sử dụng điện thoại khi đi xe máy

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Điều 7. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h;

b) Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định;

c) Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

d) Quay đầu xe trong hầm đường bộ;

đ) Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Như vậy, khi tham gia giao thông, người điều khiển xe máy dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Lưu ý: Trường hợp dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đi xe máy gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng. (điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).