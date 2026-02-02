Chủ tịch Quốc hội: Bầu cử đúng luật, đúng quy trình, đúng thời hạn, đúng người

(VTC News) -

Quan điểm trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo cuộc họp giao ban tháng 2 của lãnh đạo Quốc hội để đánh giá kết quả công tác tháng 1, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong tháng 2 và thời gian tới, sáng 2/2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tháng 2 là giai đoạn "nước rút" của nhiều nhiệm vụ trọng yếu: chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; chuẩn bị các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số của Quốc hội theo các nghị quyết, kế hoạch đã ban hành.

Đề cập đến những nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư để xây dựng chương trình lập pháp và chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI. "Đây là 'trục xương sống' của nhiệm kỳ mới, không làm nhanh, làm chắc ngay từ đầu thì sẽ lúng túng về sau", Chủ tịch Quốc hội nói.

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh coi đây là nhiệm vụ số 1 về tiến độ. Văn phòng Quốc hội chủ trì tham mưu hoàn thiện dự kiến chương trình, danh mục tài liệu, công tác bảo đảm phục vụ kỳ họp; phối hợp Văn phòng Đảng ủy Quốc hội tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ để thống nhất các nội dung lớn.

Các cơ quan của Quốc hội chủ động thẩm tra, phối hợp tiếp thu, chỉnh lý; các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước, tiết kiệm chống lãng phí, cơ chế đặc thù.

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tinh thần tăng tốc nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Tổ chức giám sát, kiểm tra bầu cử đợt 2 phải thực chất; tổng hợp đầy đủ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngay sau hiệp thương lần thứ hai (ngày 2/2), có báo cáo nhanh gửi cấp có thẩm quyền về tiến độ triển khai; sau hiệp thương lần thứ ba tiếp tục có báo cáo nhanh để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ địa phương về nghiệp vụ hiệp thương, tiếp xúc cử tri, tập huấn người ứng cử; tiếp nhận, xử lý kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; nghiên cứu, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV không tái cử và bồi dưỡng kỹ năng cho người ứng cử lần đầu.

"Bầu cử là công việc chính trị hệ trọng, yêu cầu thực hiện đúng luật, đúng quy trình, đúng thời hạn, đúng người", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý chuyển đổi số không dừng lại ở phong trào học tập mà phải tạo ra thay đổi thực chất trong quy trình làm việc: giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng tham mưu, minh bạch hóa tiến độ, bảo đảm an toàn dữ liệu và hình thành thói quen làm việc số trong toàn hệ thống.

Liên quan đến tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thực hiện đúng Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư, theo hướng chu đáo, thiết thực, không hình thức.

"Việc thăm hỏi, tặng quà phải đúng đối tượng; chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng kế hoạch trực Tết, bảo đảm hoạt động của cơ quan thông suốt; tổ chức gặp mặt đầu Xuân hiệu quả và nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nêu rõ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Trung ương về chấn chỉnh lề lối, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Văn phòng Quốc hội và các cơ quan tham mưu phải phát huy tốt vai trò "nhắc việc theo mốc", "gỡ vướng theo việc", "báo cáo theo phương án", góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

"Tháng 2 là thời điểm vừa có Tết, vừa bước vào giai đoạn 'nước rút' của công tác bầu cử, đồng thời đặt nền móng quan trọng cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI", Chủ tịch Quốc hội nói. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu mọi nhiệm vụ được giao phải có đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng; các công việc có thời hạn phải bám sát tiến độ, tuyệt đối không để chậm, lùi thời gian, bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu và chất lượng đề ra.