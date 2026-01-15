3 bước đơn giản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp online trên VNeID

(VTC News) -

Phiếu lý lịch tư pháp là loại giấy tờ pháp lý quan trọng bắt buộc phải có trong nhiều thủ tục hành chính ở Việt Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, ứng dụng VNeID của Bộ Công an đã tích hợp tính năng cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

VNeID có thể tạo yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho tài khoản định danh mức độ 2. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tính năng này đang áp dụng cho các công dân Việt Nam có tài khoản VNeID mức độ 2. Bạn có thể thực hiện thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp online (bản điện tử) trên ứng dụng VNeID theo trình tự các bước đơn giản dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID chỉ áp dụng cho công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2. Trường hợp bạn chưa có tài khoản thì thực hiện đăng ký tài khoản định danh mức 1 trên ứng dụng VNeID, sau đó đến cơ quan công an để đăng ký tài khoản định danh mức 2.

Tính năng cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID được triển khai từ tháng 4/2024. (Ảnh: Minh Hoàn)

Bước 2: Tạo mới yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử. Tại mục “Thủ tục hành chính” chọn “Cấp phiếu Lý lịch tư pháp”, sau đó chọn “Tạo mới yêu cầu”.

Trong trường hợp công dân đã đăng ký phiếu lý lịch tư pháp trước đó nhưng chưa nộp lệ phí hồ sơ hoặc hồ sơ đang trong quá trình xử lý thì không thể tạo mới yêu cầu.

Công dân cũng có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người khác bằng tài khoản VNeID của mình. (Ảnh: Minh Hoàn)

Bước 3: Nhập các thông tin theo yêu cầu trên màn hình. Tại mục “Cơ quan thực hiện”, tùy vào nơi cư trú bạn chọn Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.

Tại mục “Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp”: Nếu là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam hoặc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thì chọn phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Nếu cơ quan tố tụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ điều tra, truy tố, xét xử hoặc cá nhân muốn xin cấp lý lịch tư pháp theo nhu cầu thì chọn phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Công dân cần điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của ứng dụng. (Ảnh: Minh Hoàn)

Trong mục “Mục đích yêu cầu”, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng mà bạn chọn bổ sung hồ sơ công chức viên chức, hồ sơ du học, hồ sơ xin việc, cấp visa đi nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài…

Tại mục “Nhận thêm bản giấy phiếu lý lịch tư pháp”, bạn tích chọn “Có” nếu có nhu cầu muốn nhận phiếu lý lịch tư pháp bản giấy.

Công dân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ và tải được kết quả Phiếu lý lịch tư pháp về thiết bị điện tử.