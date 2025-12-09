Thu hồi hơn 27.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 9/12, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2025 (từ 1/10/2024 đến 30/9/2025).

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, kết thúc năm công tác, các cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành vượt chỉ tiêu cả về số lượng việc và số tiền phải thi hành.

Theo đó, các cơ quan đã thi hành xong 577.876 việc, tăng 0,4% so với năm 2024 (đạt tỷ lệ 84,25%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 0,35%); Thi hành xong trên 150.000 tỷ đồng, tăng hơn 30.000 tỷ đồng so với năm 2024 (đạt tỷ lệ 56,13%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 4,23%).

"Thi hành xong 6.471 việc, thu trên 27.416 tỷ đồng đối với những khoản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, tăng trên 5.239 tỷ đồng so với năm 2024. Thi hành xong 6.484 việc, thu được gần 37.000 tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với năm 2024", Bộ trưởng nói.

Về kết quả thi hành án hành chính, các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện theo dõi theo quy định đối với 2.105 bản án, quyết định, đạt tỷ lệ 100%.

Các cơ quan hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 868 bản án, quyết định, đạt tỷ lệ 41,4%.

Tuy vậy, theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, vẫn còn nhiều bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành xong, trong đó, có những bản án đã kéo dài nhiều năm.

Về công tác thi hành án phạt tù, báo cáo nêu rõ, tính đến ngày 30/9, còn 205.500 người có án phạt tù. Các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đã tiếp nhận, phân loại và quản lý đối với 85.000 phạm nhân đến chấp hành án.

Đã lập hồ sơ đề nghị TAND cấp tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho 65 phạm nhân, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho trên 77.000 phạm nhân, đề nghị và được TAND có thẩm quyền quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho trên 909 phạm nhân.

"Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù (đợt 1); 14.027 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 6 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù (đợt 2)", ông Nguyễn Hải Ninh nêu rõ.

Về hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, việc xử lý tài sản trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng còn chậm; số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thi hành án dân sự vẫn còn nhiều.

Về nguyên nhân, số việc, tiền phải thi hành án liên tục tăng cao trong nhiều năm, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy tinh gọn; tài sản bảo đảm thi hành án phải xử lý có tính chất pháp lý phức tạp; một số vụ việc có số lượng người bị hại đặc biệt lớn dẫn đến số đơn thư ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, một số vụ việc đương sự lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để chây ì, kéo dài, cản trở việc thi hành án.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Còn xảy ra sai phạm trong việc xác minh, phân loại án

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số hạn chế.

Cụ thể như: còn 540 quyết định thi hành án (chiếm 0,078%) có sai sót, phải thu hồi, hủy bỏ, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; một số nơi còn xảy ra sai phạm trong việc xác minh, phân loại án, áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản, xử lý vật chứng; kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thi hành án hành chính chưa nghiêm, tỷ lệ thi hành xong giảm 4,04% so với năm 2024...

Với công tác thi hành án hình sự, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, việc tiếp nhận, thực hiện các chế độ giam giữ, ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế... thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Số người chấp hành án hình sự tại cộng đồng tăng 6.891 người so với năm 2024. Tòa án chấp nhận giảm thời gian thử thách, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 10.239 người. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ông Hoàng Thanh Tùng đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát tại một số cơ sở giam giữ phạm nhân chưa chặt chẽ; việc xếp loại chấp hành án phạt tù trong một số trường hợp chưa bảo đảm theo quy định; công tác lập, cập nhật, quản lý hồ sơ các trường hợp chấp hành án tại cộng đồng có nơi còn chưa đầy đủ, có thiếu sót.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ, VKSND Tối cao, TAND Tối cao chỉ đạo tiếp tục rà soát quy định của pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát hiện các nội dung không phù hợp, chồng chéo, chưa thống nhất để kịp thời sửa đổi hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, ngân hàng, an toàn thực phẩm, an ninh mạng...