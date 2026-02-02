Phim 'Không giới hạn' tập 1: Lợi oán hận Kiên vì cái chết của anh trai

(VTC News) -

Sau bộ phim Lằn ranh, phim Không giới hạn sẽ lên sóng tập đầu tiên vào tối nay (2/2). Phim xoay quanh nhân vật Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn) – Phó trưởng Phòng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn.

Steven Nguyễn đóng vai Trung tá Đào Minh Kiên trong bộ phim "Không giới hạn".

Anh người mang trong mình vết thương tinh thần chưa lành từ sự hy sinh của đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, Kiên phải đối diện không chỉ những nhiệm vụ sinh tử mà còn cả những hiểu lầm, oán trách kéo dài nhiều năm.

Ở đó, Kiên gặp Lợi (Tô Dũng) - Phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, em trai của người đồng đội đã mất, người luôn cho rằng sự ra đi của anh trai mình là bởi sai lầm của Kiên. Giữa họ là quá khứ, là oán trách, là những khoảng lặng không thể nói thành lời. Kiên cùng đồng đội đối diện với hàng loạt tình huống cứu hộ quy mô lớn: từ tai nạn cháy tàu trên biển, sập mỏ, cho đến cháy nhà máy hoa chất...

Trong tập 1 bộ phim, đơn vị của Trung tá Kiên được điều động tham gia nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở nước bạn được thủ trưởng đặc biệt quan tâm. Tại hiện trường, sau quá trình tiếp cận thận trọng, các cán bộ chiến sĩ đã nhìn thấy nạn nhân. Tuy nhiên, việc đưa nạn nhân an toàn ra ngoài là điều không dễ dàng bởi vị trí này rất dễ sụp đổ khi có tác động bên ngoài. Trước tình thế khẩn cấp, lực lượng cứu hộ buộc phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chạy đua với thời gian nhằm đưa họ ra khỏi khu vực sụp đổ đầy nguy hiểm.

Tập 1 "Không giới hạn" sẽ lên sóng 21h tối 2/2 trên VTV1.

Trong khi đó, tại Việt Nam, gia đình của Lợi (Tô Dũng) cũng xảy ra tranh cãi khi càng ngày càng đến gần ngày giỗ của Tuấn - người đồng đội của Kiên (Steven Nguyễn) đã hy sinh. Cho đến lúc này, Lợi vẫn không tha thứ cho Kiên, anh luôn cho rằng cái chết của anh trai mình xuất phát từ sai lầm của Kiên.

Thấy vậy, bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai: “Anh trai của anh hy sinh, nhưng những người ở lại sống cũng chẳng dễ dàng gì. Không chỉ hai mẹ con đâu. Dù vì bất cứ lý do gì thì mấy năm qua, thằng Kiên cũng đủ nặng nề lắm rồi"

Lam Anh vui mừng khi nhìn thấy Kiên.

Cuộc trò chuyện chưa dứt thì Linh (Anh Đào) xuất hiện để bàn việc chuẩn bị lễ giỗ cho Tuấn. Thế nhưng, thái độ lạnh nhạt và khó chịu của Lợi càng trở nên rõ rệt khi anh nghe Linh gọi bà Thoa là “mẹ”.

Ở một diễn biến khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội của Kiên trở về báo cáo tại đơn vị. Dù chỉ đứng lặng lẽ từ xa, Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân, đang công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng, nhìn Trung tá Kiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

