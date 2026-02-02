STUDY4 đưa công nghệ hiện đại vào luyện chứng chỉ ngoại ngữ trực tuyến

(VTC News) -

Trước ứng nhu cầu đó, STUDY4 được đánh giá là phần mềm luyện thi uy tín giúp tối ưu quá trình ôn luyện chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Vai trò của phần mềm luyện thi trong quá trình tự học

Trong quá trình tự ôn chứng chỉ ngoại ngữ, nhiều người gặp khó khăn do thiếu lộ trình rõ ràng, chưa xác định được trình độ hiện tại,... từ đó dễ mất định hướng và khó duy trì kỷ luật học tập.

Trước thực tế đó, phần mềm luyện thi đóng vai trò như công cụ hỗ trợ toàn diện, giúp học tập một cách hiệu quả. Trong số các phần mềm luyện thi trực tuyến, STUDY4 được xem là giải pháp hỗ trợ tự học hiệu quả với lộ trình rõ ràng và khoa học.

Việc đồng hành cùng hơn 2 triệu người dùng cho thấy mức độ tin cậy và giá trị thực tế mà STUDY4 mang lại trong quá trình ôn luyện các chứng chỉ ngoại ngữ.

Thư viện đề thi đa dạng, hỗ trợ đánh giá năng lực hiệu quả

STUDY4 sở hữu thư viện hơn 3.000 đề thi format chuẩn, bao gồm đầy đủ các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phổ biến như IELTS, TOEIC, HSK, …. STUDY4 đang không ngừng mở rộng thư viện đề thi, chú trọng hoàn thiện website với nhiều tính năng đặc thù cho từng ngôn ngữ.

STUDY4 có thư viện đề thi miễn phí phong phú. (Ảnh: STUDY4)

STUDY4 không chỉ hỗ trợ luyện đề tổng hợp mà còn cho phép người học luyện tập chuyên sâu, thống kê và phân tích lỗi sai để nhận diện điểm yếu, từ đó điều chỉnh chiến lược ôn luyện và nâng cao hiệu quả luyện thi trực tuyến.

STUDY4 cung cấp lộ trình học rõ ràng kết hợp phương pháp học hiện đại

Bên cạnh nhu cầu luyện thi một chứng chỉ ngoại ngữ đơn lẻ, ngày càng nhiều người học có xu hướng học nhiều chứng chỉ, chẳng hạn như vừa ôn IELTS, TOEIC vừa học thêm HSK.

Trước xu hướng đó, STUDY4 đang phát triển hệ thống khóa học cho đa dạng ngôn ngữ với chương trình học được xây dựng trên cấu trúc đề thi chuẩn, bên cạnh đó hoàn thiện các tính năng học tập chuyên biệt, giúp việc học dễ dàng, hiệu quả và linh hoạt hơn.

Các phương pháp học hiện đại được áp dụng cho toàn bộ khóa học trên STUDY4, nổi bật là học bằng flashcard và nghe chép chính tả với nguồn audio đề thi format chuẩn.

STUDY4 ứng dụng nhiều phương pháp học hiện đại. (Ảnh: STUDY4)

Với người mới học tiếng Anh, STUDY4 phát triển khóa “Practical English” dành cho người mất gốc, tập trung xây dựng nền tảng từ vựng online và ngữ pháp cơ bản.

Đối với IELTS, phần mềm cung cấp khóa “Combo IELTS Intensive” dành cho học viên bắt đầu từ band 4.0, hướng tới mục tiêu band 7+, với chương trình học được chia theo từng kỹ năng và tích hợp chấm chữa bằng AI.

Với TOEIC, khóa “Complete TOEIC” hỗ trợ học viên đạt các mốc 450+, 650+, 800+ Listening & Reading, đồng thời khóa “TOEIC Speaking & Writing” giúp người học rèn luyện kỹ năng nói - viết và hướng tới mục tiêu 240-300+.

Bên cạnh các khóa học tiếng Anh, STUDY4 từng bước mở rộng hệ sinh thái luyện thi với các khóa “HSK 1-6”, được xây dựng theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho người học tiếng Trung muốn củng cố nền tảng, mở rộng vốn từ và làm quen với cấu trúc đề thi thực tế.

Giá trị của STUDY4 trong quá trình luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ

Với việc kết hợp lộ trình rõ ràng, phương pháp học hiện đại và thư viện đề thi phong phú, STUDY4 đang đáp ứng hiệu quả nhu cầu luyện thi trực tuyến của người học ngoại ngữ. STUDY4 không ngừng cải tiến các tính năng học tập và luyện thi để phù hợp với cấu trúc và yêu cầu riêng của từng chứng chỉ ngoại ngữ.

Khóa “Intensive IELTS” của STUDY4 đã giúp rất nhiều học viên đạt aim. (Ảnh: STUDY4)

Bạn Nguyễn Khoa, một học viên của STUDY4, chia sẻ: “Nhờ STUDY 4 cung cấp nhiều bài đọc với độ dài và chủ đề đa dạng, từ khoa học, xã hội đến văn hóa và kinh tế đã giúp mình làm quen được nhiều dạng đề có trong phần thi IELTS. Mình cũng đã cải thiện được kỹ năng skimming và scanning vì thế mình đã tìm thông tin nhanh chóng và chính xác hơn..”

Với định hướng mở rộng hệ sinh thái học tập theo hướng đa chứng chỉ, đa ngôn ngữ, STUDY4 thể hiện vai trò là người bạn đồng hành cùng người học trong việc đáp ứng nhu cầu tự học và luyện thi ngày càng đa dạng.

Bạn đọc có thể truy cập website STUDY4.com để tìm hiểu chi tiết hơn về các chương trình học hiện có.