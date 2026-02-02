Cách làm kẹo cùi bưởi thơm ngon đón Tết

(VTC News) -

Mỗi độ Tết đến xuân về, bên cạnh các loại mứt quen thuộc như mứt dừa, mứt gừng, mứt bí, nhiều chị em rủ nhau tìm tòi, chia sẻ những công thức làm món ăn mới lạ để làm phong phú thêm khay bánh mứt ngày xuân.

Trong số đó, kẹo cùi bưởi, hay còn gọi là mứt cùi bưởi, đang trở thành món “hot” bởi hương vị độc đáo, cách làm không quá phức tạp. Miếng kẹo trong veo, vị ngọt thanh, thoang thoảng hương bưởi, khi cắn vào giòn dai, sồn sột rất vui miệng. Đây là món kẹo thích hợp để nhâm nhi trong những ngày Tết, vừa ngon vừa lạ, lại mang ý nghĩa tiết kiệm và sáng tạo.

Kẹo cùi bưởi ngon lạ thích hợp để nhâm nhi trong những ngày Tết. (Ảnh: Thái Hoài Khánh)

Nguyên liệu làm kẹo cùi bưởi

Để làm kẹo cùi bưởi, nguyên liệu cần chuẩn bị không cầu kỳ, chủ yếu gồm:

Bưởi da xanh 1 quả

Đường phèn 750gr

Nước hoa bưởi (tùy chọn): nếu có sẵn, giúp kẹo thơm hơn; có thể thay bằng vani hoặc bỏ qua.

Với lượng cùi của một quả bưởi, sau khi sơ chế và vắt khô, thành phẩm thu được khoảng gần 200gr cùi bưởi.

Các bước làm kẹo cùi bưởi

Bước quan trọng quyết định chất lượng kẹo là sơ chế cùi bưởi. Cùi bưởi sau khi tách ra được cắt nhỏ vừa ăn, rồi cho ngay vào âu nước sạch để tránh bị thâm. Sau khi cắt xong, cùi bưởi được rửa lại cho sạch.

Tiếp theo, cho cùi bưởi vào nước sôi trần trong khoảng 2 phút. Bước này giúp làm mềm cùi và hỗ trợ loại bỏ vị đắng. Trần xong, cùi bưởi được đổ ra rổ, đặt dưới vòi nước sạch và bóp đều tay liên tục cho đến khi hết đắng. Cách làm này tương tự như sơ chế cùi bưởi để nấu chè bưởi. Công đoạn này diễn ra khá nhanh, không mất nhiều thời gian.

Cùi bửoi cắt nhỏ, luộc sơ cho hết đắng. (Ảnh: Thái Hoài Khánh)

Sau khi đã hết đắng, cùi bưởi được vắt sơ cho bớt nước. Để cùi thật khô mà không tốn sức bóp tay, có thể tận dụng túi lưới bọc quả bưởi. Cho cùi bưởi đã ráo nước vào túi lưới, trải một chiếc khăn sạch, khô lên bàn, đặt túi cùi bưởi lên, dàn đều, rồi phủ thêm một chiếc khăn sạch khác lên trên. Dùng chày lăn mạnh tay qua lại vài lần. Cách làm này giúp cùi bưởi khô ráo hoàn toàn, không còn đọng nước, rất tiện lợi và đỡ mỏi tay.

Cùi bưởi khi đã vắt khô. (Ảnh: Thái Hoài Khánh)

Bước tiếp theo là nấu nước đường và sên kẹo. Phần đường dùng cho mẻ kẹo này là 750g đường phèn, nấu cùng 500ml nước. Cho đường và nước vào chảo, đun đến khi đường tan hoàn toàn.

Khi đường đã tan, cho toàn bộ cùi bưởi đã vắt khô vào chảo. Lúc này, cùi bưởi sẽ nhanh chóng hút nước đường và phồng trở lại hình dáng ban đầu. Do lượng nước còn nhiều, có thể để mức nhiệt cao nhất (với bếp từ là mức 9), vừa đun vừa thỉnh thoảng đảo đều. Ở giai đoạn này, cùi bưởi vẫn giữ màu trắng đục.

Khi nước đường bắt đầu cạn dần, hạ nhiệt xuống mức 7 rồi 6. Lúc này, cùi bưởi sẽ chuyển dần sang màu trong. Khi lượng nước gần cạn như quan sát thấy trong chảo, tiếp tục hạ nhiệt xuống mức 5. Từ thời điểm này, cần đảo liên tục và đều tay để tránh đường cháy ở đáy chảo.

Khi kẹo bắt đầu sánh lại, cho vào chảo 1 thìa cà phê nước hoa bưởi để tạo hương thơm. Nếu không có nước hoa bưởi, có thể dùng vani hoặc bỏ qua bước này.

Cùi bưởi sẽ chuyển dần sang màu trong. (Ảnh: Thái Hoài Khánh)

Khi thấy đường bắt đầu kết tinh, tiếp tục giảm nhiệt xuống mức 3. Đảo đều cho đường bám quanh từng miếng cùi bưởi. Sau đó, hạ nhiệt xuống mức 2, đảo thêm khoảng 5 phút nữa rồi nhanh tay đổ kẹo ra khay.

Ở thời điểm vừa đổ ra khay, kẹo vẫn còn khá mềm. Khi để nguội hoàn toàn, kẹo sẽ cứng lại, bề mặt khô ráo, trong suốt và có màu sắc đẹp mắt.

Thành phẩm là những miếng kẹo cùi bưởi trong như mứt bí, nhưng khi ăn sẽ cảm nhận rõ độ giòn và dai hơn, nhai có cảm giác sồn sột rất vui miệng, đặc biệt được trẻ nhỏ yêu thích.

Cùi bưởi đổ ra khay, để nguội. (Ảnh: Thái Hoài Khánh)

Một số lưu ý để kẹo cùi bưởi đạt chuẩn

Độ ngọt của kẹo phụ thuộc vào từng loại đường. Với loại đường phèn sử dụng trong công thức này, độ ngọt khá nhẹ, nên tỷ lệ 750g đường cho gần 200g cùi bưởi cho ra vị ngọt thanh, không gắt. Nếu dùng loại đường ngọt hơn, có thể gia giảm cho phù hợp khẩu vị.

Về nguyên liệu, bưởi da xanh là lựa chọn phù hợp vì có cùi dày, chắc. Người làm có thể chọn các loại bưởi khác nhưng nên đảm bảo độ dày cùi tương đương.

Chị em nội trợ khéo léo biến phần cùi thành món kẹo thơm ngon, trong suốt, giòn dai. (Ảnh: Thái Hoài Khánh)

Trong trường hợp kẹo làm xong không khô, bị dẻo và dính, nguyên nhân do lượng đường chưa đủ để ngấm vào cùi bưởi và kết tinh bên ngoài. Vì vậy, nếu làm lần đầu, nên giữ nguyên tỷ lệ đã nêu, làm thử với lượng cùi nhỏ để nếm trước, sau đó điều chỉnh theo khẩu vị gia đình.

Kẹo cùi bưởi sau khi nguội có thể cho vào lọ kín để bảo quản, dùng dần trong những ngày Tết. Đây không chỉ là món kẹo ngon miệng mà còn là cách tận dụng nguyên liệu hiệu quả, mang lại hương vị mới mẻ cho mâm bánh mứt ngày xuân.