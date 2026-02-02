Hàng loạt cây chết bất thường, rừng dương ven biển Gia Lai loang lổ, hoang tàn

Cận cảnh một diện tích lớn rừng dương tại xã An Lương bị chết khô chưa rõ nguyên nhân.
PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận, một diện tích lớn rừng dương ( còn gọi là phi lao) phòng hộ ven biển dọc theo tuyến đường ĐT 639 đoạn qua xã An Lương (tỉnh Gia Lai) trong tình trạng xơ xác, trụi lá, chết khô.
Những mảng rừng dương trên vốn là niềm tự hào của người dân miền biển bởi sức sống và tuổi đời cũng như chức năng chắn gió, cát bay cát nhảy nay chỉ còn là những thân khô khốc.
Những cây dương từ 10-20 năm tuổi đồng loạt chết khô, ngã rạp bên cạnh các hố nước đọng đen ngòm.
Đi sâu vào rừng ra phía biển, hàng loạt cây dương đang chết dần, có cây đã khô từ lâu trơ cành khẳng khiu, số khác đang rũ ngọn.
Từng vệt rừng với những thân cây có đường kính từ 10-25 cm chuyển sang màu vàng úa, xám xịt, rũ ngọn đỏ quạch và rồi trụi lá.
Giữa những vùng nước đọng đen ngòm, hàng trăm cây dương chết rạp, tiện gốc.
Trên những đồi cát khô ráo, màu xanh cũng dần bị thay bằng màu chết chóc.
Bên trong rừng dương chết khô là dấu hiệu của bàn tay con người khai thác, cưa tiện, chặt gốc.
Một thân cây dương đường kính gần 30cm bị đốn hạ.
Trước đó cuối năm 2023, cũng tại khu vực xã An Lương, PV Báo Điện tử VTC News cũng có bài viết phản ánh một mảng lớn rừng dương bị chết cháy bất thường, hàng nghìn gốc cây thân cội ám khói.
Chỉ 1 tháng sau đó, toàn bộ những gốc dương bị khai thác, cưa trộm. Thậm chí, Khi thấy phóng viên đến, nhóm lâm tặc chỉ kịp xách theo cưa máy bỏ chạy, để lại 2 xe máy, cưa, và la liệt những cây phi lao vừa đốn hạ.
Diện tích rừng dương bị chết cháy cách đây hơn 2 năm giờ thành khoảnh đất trống mênh mông.
Theo UBND xã An Lương, địa phương hiện quản lý 1.158ha đất lâm nghiệp, trong đó có 668ha rừng phòng hộ và 496ha rừng sản xuất. Riêng diện tích rừng sản xuất, hộ gia đình, cá nhân quản lý 398ha, UBND xã quản lý khoảng 92ha.
"Khoảng rừng dương chết vào cuối năm 2023 được địa phương xác định do cháy. Tuy nhiên, khoảng rừng bị chết bất thường hiện nay thì địa phương và các cơ quan có liên vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Tới đây địa phương sẽ cử lực lượng chức năng kiểm tra, đo đạc thiệt hại và xác định nguyên nhân rừng chết. Sau đó, xã sẽ họp dân để lắng nghe ý kiến, tìm giải pháp khắc phục, đồng thời trồng phục hồi diện tích rừng trên", ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã An Lương thông tin.