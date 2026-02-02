Hàng loạt cây chết bất thường, rừng dương ven biển Gia Lai loang lổ, hoang tàn

"Khoảng rừng dương chết vào cuối năm 2023 được địa phương xác định do cháy. Tuy nhiên, khoảng rừng bị chết bất thường hiện nay thì địa phương và các cơ quan có liên vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Tới đây địa phương sẽ cử lực lượng chức năng kiểm tra, đo đạc thiệt hại và xác định nguyên nhân rừng chết. Sau đó, xã sẽ họp dân để lắng nghe ý kiến, tìm giải pháp khắc phục, đồng thời trồng phục hồi diện tích rừng trên", ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã An Lương thông tin.