Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 2/2/2026 - XSHCM 2/2

XSHCM 2/2. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 2/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 2/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSHCM 31/1/2026
- XSHCM 26/1/2026
- XSHCM 24/1/2026
- XSHCM 19/1/2026
- Vé trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.
- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng không được lĩnh tiền thưởng.
- Vé trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải thưởng trúng.
- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng thay.
- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.
- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 2/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.n