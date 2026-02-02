Nhóm ngân hàng vừa và nhỏ làm ăn ra sao trong năm 2025?

Ngân hàng VIB vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều điểm sáng. Lần đầu tiên ngân hàng này có quy mô tài sản vượt hơn 556.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Dư nợ tín dụng đạt gần 382.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái.
Song song tăng trưởng, chất lượng tài sản của ngân hàng này cũng cải thiện rõ nét. Tỷ lệ nợ xấu cuối 2025 của VIB giảm còn 2,16% - thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Lợi nhuận trước thuế cả năm của VIB đạt 9.105 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhờ nguồn thu đa dạng, chất lượng tài sản cải thiện và chi phí được kiểm soát hiệu quả.
Trong nhóm ngân hàng vừa và nhỏ chứng kiến sự “bứt tốc” rất mạnh của ABBank, Kienlongbank và OCB.
Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của ABBank trong năm 2025 đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng đến 346% so với năm ngoái. KienlongBank có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng gần 110% so với năm trước. Trong khi đó, OCB có lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ở nhóm ngân hàng vừa và nhỏ cũng ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận của Eximbank, Sacombank và việc lỗ triền miên của Ngân hàng NCB.
Trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Eximbank chỉ đạt hơn 1.500 tỷ đồng, giảm đến 64% so với năm trước. Sacombank có lợi nhuận trước thuế cả năm đạt hơn 7.600 tỷ đồng, giảm 40% so với năm ngoái. Riêng NCB tiếp tục lỗ 51 tỷ đồng, năm trước lỗ 653 tỷ đồng.
Với những ngân hàng có quy mô nhỏ hơn, lợi nhuận cũng đã được cải thiện dần. Cụ thể, Saigonbank đã có lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỷ đồng, tăng 52% so với năm ngoái. BaoViet Bank có lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. BVBank cũng có lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đạt 522 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái.