Kịch tính như 'mở túi mù', trend bánh kem chảy váy công chúa gây sốt TikTok

Những ngày đầu năm 2026, mạng xã hội TikTok “bùng nổ” hàng loạt video khui bánh kem theo cách chưa từng thấy. Không đơn thuần là thổi nến rồi cắt bánh, người dùng hồi hộp kéo lớp màng nhựa trong suốt bao quanh chiếc bánh rồi chờ đợi khoảnh khắc kem chảy xuống, tạo thành chiếc váy lộng lẫy cho nàng công chúa.

Trào lưu mang tên bánh kem chảy váy công chúa nhanh chóng lan tỏa, được ví là đầy bất ngờ không khác gì cảm giác "mở túi mù”.

Khác với những mẫu bánh sinh nhật truyền thống, bánh kem chảy váy công chúa gây ấn tượng ngay từ thiết kế. Ở vị trí trung tâm là mô hình công chúa, xung quanh được bao bọc bởi màng nhựa trong suốt. Khi người dùng nhẹ nhàng kéo vòng nhựa này lên, phần kem sữa bên trong từ từ đổ xuống, phủ trọn chiếc bánh và tạo thành chiếc váy công chúa lộng lẫy, bắt mắt. Chính khoảnh khắc “bung váy” này khiến hàng triệu người xem không thể rời mắt.

Bánh kem chảy váy công chúa với thiết kế ấn tượng.

Nhiều người chia sẻ video ghi lại phản ứng đầy phấn khích của các bé gái khi chiếc váy kem hoàn thiện. Đây cũng là lý do bánh kem chảy váy công chúa nhanh chóng trở thành món quà sinh nhật được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con gái trong các dịp đặc biệt.

Chị Hoàng Hà Minh, bà mẹ trẻ tại TP.HCM, chia sẻ: “Con gái tôi rất thích công chúa nên khi thấy bánh trên TikTok, tôi quyết định đặt thử cho bé. Lúc kéo lớp nhựa, con hào hứng đến mức reo lên liên tục. Với tôi, khoảnh khắc đó đáng giá hơn rất nhiều so với chi phí mua bánh”.

Không chỉ trẻ em, trào lưu này còn thu hút sự quan tâm của giới trẻ, đặc biệt là các bạn nữ gen Z. Nhiều người “săn tìm” các tiệm có thể làm mẫu bánh kem chảy váy công chúa để kịp bắt trend.

Ngọc Linh (21 tuổi, sinh viên) cho biết: “Em thấy bánh này vừa xinh vừa có yếu tố bất ngờ. Cảm giác chờ kem chảy xuống giống như mở quà vậy. Dù là sinh nhật hay tiệc nhỏ, có chiếc bánh này là thấy không khí khác hẳn”.

Khoảnh khắc “bung váy” công chúa khiến hàng triệu người xem không thể rời mắt.

Tuy nhiên, không phải chiếc bánh kem chảy váy công chúa nào cũng mang lại cái kết trọn vẹn. Song song với những video thành công mãn nguyện, TikTok cũng lan truyền không ít khoảnh khắc dở khóc dở cười khi chiếc váy kem không chịu chảy như mong đợi. Có những chiếc bánh mà phần kem đông cứng thành khối lớn, có chiếc kem lại quá lỏng, chảy tràn ra ngoài, làm mất hoàn toàn hình dáng váy công chúa.

Sự may rủi này cũng là một phần nguyên do khiến bánh kem chảy váy công chúa trở thành hiện tượng gây sốt dịp đầu năm 2026. Thành công hay thất bại gần như phụ thuộc hoàn toàn vào tay nghề của thợ bánh cũng như cách bảo quản, vận chuyển.

Theo các thợ bánh, nguyên nhân nằm ở đặc tính của kem sữa tươi. Loại kem này chỉ cần đủ thời gian là sẽ đặc lại. Khi gặp lạnh, kem trở nên dẻo và đông; còn trong môi trường nóng, kem có thể khô xốp và mất độ chảy cần thiết. Vì vậy, nếu phần kem được chuẩn bị sẵn quá sớm hoặc vận chuyển không đúng cách, khả năng “bung váy” thất bại rất cao.

Để khắc phục, nhiều thợ bánh khuyên nên vận chuyển phần kem riêng kèm theo bánh, thay vì bơm sẵn từ tiệm. Khách hàng có thể tự bơm kem lên bánh ngay trước khi sử dụng, giúp đảm bảo độ loãng và hiệu ứng chảy đẹp mắt.

Bánh kem chảy váy công chúa “gây bão” TikTok nhờ khoảnh khắc bung váy hồi hộp như mở túi mù.

Một thợ bánh chuyên sản xuất theo trend trên TikTok chia sẻ cách “đu trend” an toàn hơn: “Trước tiên cần làm lỏng bịch kem cho loãng ra, sau đó xịt kem vào vòng mica đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo là rắc topping theo lựa chọn của khách, rồi nhẹ nhàng rút vòng mica ra và chờ đợi điều bất ngờ”.

Không thể phủ nhận rằng bánh kem chảy váy công chúa đang mang đến làn gió mới cho thị trường bánh sinh nhật. Với yếu tố thị giác mạnh, cảm giác hồi hộp khi “khui bánh” và khả năng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, nhiều người dự đoán trào lưu này sẽ còn tiếp tục sốt trong thời gian tới, ít nhất là cho đến khi một “trend bánh” mới đủ sức thay thế xuất hiện.

