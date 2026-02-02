Người Việt ở Nhật Bản: Xuân Quê hương 2026 mang tinh thần mới sau Đại hội Đảng

(VTC News) -

Trong hai ngày 31/01 và 01/02, tại Công viên trung tâm Tenjin – Kihinkan, thành phố Fukuoka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Fukuoka và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu tổ chức chương trình Xuân Quê Hương 2026 – Tết Việt Nam tại Fukuoka lần thứ 7.

Sự kiện là điểm hẹn văn hóa thường niên của cộng đồng người Việt tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản, đồng thời thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương, các hội hữu nghị và bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Chi Mai – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka – nhấn mạnh: “Xuân Quê Hương 2026 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, cộng đồng người Việt đón xuân và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, với những định hướng lớn, khát vọng lớn cho tương lai đất nước. Xuân Quê Hương 2026 là nơi hội tụ và lan toả những trái tim yêu thương, bản sắc văn hoá Việt Nam, được kể lại bằng âm nhạc, ẩm thực, trang phục, và những sự chia sẻ rất đỗi chân thành".

Theo bà, với bà con kiều bào, đây là dịp để gần nhau hơn, để cảm nhận rằng dù sống xa Tổ quốc, những giá trị văn hóa Việt Nam vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa.

“Khoảng cách địa lý được thu ngắn bằng tình người; sắc xuân Việt Nam hòa quyện cùng nhịp sống Nhật Bản và tình bạn quốc tế, tạo nên một bầu không khí ấm áp và gắn kết”, bà nói, đồng thời khẳng định ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng để kết nối cộng đồng.

Bà Vũ Chi Mai – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka.

Tết Việt gắn với ngoại giao nhân dân

Phát biểu tại sự kiện, bà Tetsuko Ueda – Phó Thống đốc tỉnh Fukuoka – chuyển lời chúc mừng năm mới của Thống đốc tỉnh Fukuoka tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và cộng đồng người Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Fukuoka đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Xuân Quê Hương trong việc tăng cường hiểu biết văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời ghi nhận những đóng góp nổi bật của Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai trong nhiệm kỳ 3 năm qua, đặc biệt trong việc thúc đẩy ngoại giao kinh tế và ngoại giao nhân dân giữa tỉnh Fukuoka, khu vực Kyushu và Việt Nam.

Bà Tetsuko Ueda chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi chứng kiến cộng đồng người Việt tại Fukuoka đoàn kết, gìn giữ truyền thống văn hóa và tích cực chia sẻ những giá trị đó với bạn bè Nhật Bản. Những sự kiện như Xuân Quê Hương góp phần làm cho thành phố Fukuoka thêm đa sắc màu và ấm áp".

Khoảng 30 gian hàng ẩm thực, trưng bày văn hóa, trò chơi dân gian và trải nghiệm Tết cổ truyền tạo nên một “Việt Nam thu nhỏ”

Ông Nguyễn Duy Anh – Uỷ viên Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka – cho rằng giá trị lớn nhất của Xuân Quê Hương là sự gắn kết cộng đồng được bồi đắp qua từng năm.

“Với bà con kiều bào, Xuân Quê Hương là khoảnh khắc để thấy Tết Việt hiện diện trọn vẹn nơi xa Tổ quốc. Qua 7 lần tổ chức, người Việt tại Kyushu ngày càng trưởng thành hơn, chủ động hơn trong gìn giữ bản sắc và hội nhập tích cực”, ông nói.

Cùng quan điểm đó, ông Hoàng Xuân Dũng – Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka – nhấn mạnh ý nghĩa tinh thần đặc biệt của chương trình: “Khi người trẻ tự hào mặc áo dài, tự tin bước lên sân khấu Kyushu Got Talent hay hào hứng tham gia trò chơi dân gian, chúng tôi tin rằng mạch văn hóa Việt đang được tiếp nối tự nhiên giữa các thế hệ”, ông nói thêm.

Các bạn trẻ Việt Nam tham dự.

Người Nhật hào hứng trải nghiệm Tết Việt

Ngay từ buổi sáng, khuôn viên lễ hội rực rỡ sắc đỏ câu đối, sắc vàng mai đào, sắc tím áo dài và tiếng trống lân rộn ràng. Khoảng 30 gian hàng ẩm thực, trưng bày văn hóa, trò chơi dân gian và trải nghiệm Tết cổ truyền tạo nên một “Việt Nam thu nhỏ” giữa lòng thành phố Fukuoka hiện đại.

Trẻ em xếp hàng nhận lì xì, người lớn xin chữ đầu năm, du học sinh cùng gia đình Việt định cư lâu năm quây quần bên mâm bánh chưng – nem rán. Người Nhật hào hứng trải nghiệm Tết Việt, thưởng thức món ăn truyền thống và tìm hiểu phong tục ngày xuân.

Người Việt ở Nhật Bản cùng các bạn bè quốc tế trải nghiệm văn hóa Việt.

Trước lễ khai mạc, Ban Tổ chức triển khai chuỗi hoạt động nhằm tăng tương tác tự nhiên: trò chơi dân gian, giao lưu – kết nối thanh niên, không gian trải nghiệm văn hóa và đặc biệt là sân khấu Kyushu Got Talent. Mỗi tiết mục dự thi là một câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng hòa nhập và niềm tự hào bản sắc Việt nơi xứ người.

Với phần trình diễn giàu cảm xúc, Giải Nhất đã được trao cho thí sinh Tạ Văn Đại qua ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”. Giải Đặc biệt thuộc về thí sinh Phan Linh Chi với phần thể hiện sâu lắng ca khúc “Người con gái sông La”, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.