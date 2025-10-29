Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh

Trân trọng chuyển những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con cộng đồng và gia đình, Tổng Bí thư cho biết chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh lần này của đoàn đại biểu cấp cao nước ta diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh đang trên đà phát triển hết sức tốt đẹp. Những phát triển này trong quan hệ hai nước đã tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tiếp tục hội nhập và phát triển tốt hơn tại Vương quốc Anh.

Tổng Bí thư phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Khẳng định, trong các cuộc làm việc, luôn đề nghị phía bạn tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại để đóng góp cho sự phát triển của Vương quốc Anh và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Sau khi thông tin nhanh tới bà con về tình hình kinh tế xã hội của Đất nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà cộng đồng người Việt tại Anh đã đạt được với nhiều hoạt động đa dạng phong phú nhằm tôn vinh, giữ gìn văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho cộng đồng ta ở nước ngoài nói chung và ở Vương quốc Anh nói riêng, nhằm tạo điều kiện cho kiều bào tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho Đất nước.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, trí tuệ và bản lĩnh Việt, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung ở Vương quốc Anh nói riêng sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt: